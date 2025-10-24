Anvisa proíbe uso de glitter e pó decorativo com plástico em confeitaria; entenda o motivo

24/10/2025
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um comunicado esclarecendo que plásticos, incluindo o polipropileno (PP) micronizado, não podem ser usados em alimentos — o que inclui glitters e pós decorativos vendidos como “comestíveis” para confeitaria.

A nota foi publicada após o tema viralizar nas redes sociais, quando o influenciador Dario Centurione, da página Almanaque SOS, mostrou que muitos glitters considerados próprios para consumo eram feitos somente de plástico, material que não é digerível nem autorizado para uso alimentar.

Segundo a Anvisa, o uso desses produtos é permitido apenas em objetos decorativos não comestíveis, como enfeites de festas, cenários e itens externos a alimentos.

“Esses materiais são permitidos apenas em objetos decorativos não comestíveis, como, por exemplo, cenários para decoração temática de festas”, explicou a agência.

A decisão reforça o risco de consumo acidental de microplásticos, que podem causar danos à saúde humana. A recomendação é que confeiteiros e consumidores verifiquem o rótulo e a composição dos produtos antes de usá-los em bolos e doces.

Fonte: Anvisa / NSC Total / Metrópoles
