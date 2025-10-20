Anvisa proíbe venda de azeite por “origem desconhecida”. Saiba qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os azeites da marca Ouro Negro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20/10).

A agência alega que o azeite tem “origem desconhecida” após ser desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“Considerando a denúncia de origem desconhecida ou ignorada do azeite Extra Virgem da marca OURO NEGRO, produto desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e que apresenta em sua rotulagem, como sendo importado por Intralogística Distribuidora Concept Ltda, CNPJ suspenso na Receita Federal do Brasil”, diz a decisão.

A Intralogística Distribuidora Concept Ltda, responsável pela importação do produto, está com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) suspenso na Receita Federal.

Esta não é a primeira vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a comercialização de azeites. Já foram mais de 20 marcas proibidas desde o começo deste ano, com diferentes justificativas.