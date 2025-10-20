20/10/2025
Universo POP
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17
Cocielo é flagrado sem aliança após anunciar fim do casamento com Tata Estaniecki
Vídeo: Ana Castela e Zé Felipe levam bronca bem-humorada do pai da cantora durante churrasco
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado

Anvisa proíbe venda de azeite por “origem desconhecida”. Saiba qual

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
anvisa-proibe-venda-de-azeite-por-“origem-desconhecida”.-saiba-qual

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de todos os azeites da marca Ouro Negro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20/10).

A agência alega que o azeite tem “origem desconhecida” após ser desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Leia também

“Considerando a denúncia de origem desconhecida ou ignorada do azeite Extra Virgem da marca OURO NEGRO, produto desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e que apresenta em sua rotulagem, como sendo importado por Intralogística Distribuidora Concept Ltda, CNPJ suspenso na Receita Federal do Brasil”, diz a decisão.

A Intralogística Distribuidora Concept Ltda, responsável pela importação do produto, está com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) suspenso na Receita Federal.

Esta não é a primeira vez que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíbe a comercialização de azeites. Já foram mais de 20 marcas proibidas desde o começo deste ano, com diferentes justificativas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost