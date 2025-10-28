28/10/2025
Universo POP
Anvisa retira do mercado café em pó por conter extrato de cogumelo não autorizado

A proibição atinge o produto “Fellow Criativo”, da marca Cafellow, em todo o território nacional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do pó para preparo de café Fellow Criativo, da marca Cafellow. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (28/10).

A agência diz que a proibição do pó de café foi motivada pela presença do extrato de cogumelo Agaricus Bisporus/Foto: Reprodução

A agência diz que a proibição do pó de café foi motivada pela presença do extrato de cogumelo Agaricus Bisporus, ingrediente não avaliado quanto à segurança de uso em alimentos.

A Anvisa diz, por fim, que o “rótulo contém informações que podem causar erro e confusão em relação à natureza do produto, podendo levar o consumidor a entender que o produto trata-se de café”.

Metrópoles

