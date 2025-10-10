Anvisa suspende lotes de medicamentos após encontrar inseto em frasco

Dois medicamentos amplamente usados em hospitais e clínicas no Brasil foram suspensos pela Anvisa após apresentarem sinais de problemas de qualidade. Um deles é um anestésico que teve um inseto encontrado dentro do frasco, e o outro, um antibiótico usado no tratamento de pneumonia, que mudou de cor após ser diluído.

De acordo com o órgão, a decisão é preventiva e vale até que sejam concluídas as análises que vão confirmar se há risco para a saúde dos pacientes.

Inseto dentro do frasco

O caso mais grave envolve o Cloridrato de Lidocaína 20 mg/ml, um anestésico muito utilizado em clínicas odontológicas e hospitais. O produto é fabricado pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda., e a suspensão atinge apenas o lote 25010360, com validade até janeiro de 2027.

Segundo a Anvisa, um inseto foi encontrado dentro de um frasco do medicamento, o que levantou suspeita de contaminação e levou à suspensão imediata do lote.

Antibiótico apresentou cor diferente

Outro produto que entrou na lista é o Vancotrat 500 mg, antibiótico indicado para tratar infecções como pneumonia e outras doenças respiratórias, fabricado pela União Química Farmacêutica Nacional S/A.

A suspensão afeta somente o lote 2518163, com validade até abril de 2027. Durante uma inspeção, os técnicos observaram que, após a diluição, o medicamento ficou com uma tonalidade alaranjada, diferente da cor descrita na bula — o que levantou suspeita de desvio de qualidade.

O que fazer se tiver o produto

A Anvisa orienta que pacientes e profissionais de saúde que tenham os produtos verifiquem o número do lote antes de usar. Caso seja um dos mencionados, o uso deve ser suspenso imediatamente e o caso comunicado à Vigilância Sanitária local ou pelos canais de atendimento disponíveis no site da agência.

Enquanto as análises não são concluídas, os medicamentos não podem ser vendidos, distribuídos ou aplicados.