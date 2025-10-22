Anvisa suspende lotes falsificados de medicamentos para câncer

Mais uma vez a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu lotes de medicamentos para câncer de pulmão, cabeça, pescoço e estômago, o Keytruda – 100 mg/4ml Sol. Dil. Infus. CT FA VD Trans x 4ml. Desta vez, foi identificado que os lotes SO48607 e Y019148 eram falsificados e vendidos pela empresa LAF MED Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda.

A empresa teve sua licença cassada após uma operação conjunta realizada no Ceará para combater a falsificação de medicamentos. A medida também obriga a proibição de armazenar, comercializar, distribuir, exportar, importar, divulgar, transportar e usar os produtos.

Avastin Reprodução hubpharmafrica.com Fachada da Anvisa Reprodução Agência Brasil



Apreensão de Avastin

O lote H0386H05 do medicamento Avastin também sofreu fiscalização do órgão. O medicamento para tratar câncer colorretal metastático, câncer de pulmão, câncer de mama, dentre outros, foi apreendido, proibida a comercialização, distribuição e uso.

A Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., detentora do registro do Avastin, identificou no mercado itens do lote falsificado com características diferentes do produto original. No lote falso consta uma codificação parecida com o original distribuído no Brasil, mas uma análise de imagens denunciou inconsistências críticas em relação ao banco de dados de rastreabilidade da Roche.

Foi observado um padrão sequencial previsível entre os códigos, todos iniciando com o mesmo prefixo fixo de 10 dígitos (1000345710), resultando em uma falha grave de autenticidade e caracterizando a falsificação do lote.

A orientação é que os medicamentos não sejam usados e qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo SAC dos fabricantes. Para pacientes e profissionais de saúde que identificarem o lote falso, podem comunicar à Anvisa pelos Canais de Atendimento ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.