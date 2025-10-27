27/10/2025
Universo POP
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta

Anvisa suspende medicamentos manipulados e implantes hormonais da Elmeco

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
anvisa-suspende-medicamentos-manipulados-e-implantes-hormonais-da-elmeco

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização de todas as preparações estéreis (medicamentos manipulados) da empresa Elmeco Serviços Farmacêuticos e Treinamento Profissional Ltda. Segundo a agência, que também vetou a manipulação e divulgação dos produtos, foi comprovada a adulteração generalizada.

“Essas falhas representam um grave risco de contaminação cruzada e microbiana. Essas preparações devem ser manipuladas sob rigorosas condições assépticas, com o objetivo de garantir a segurança da sua administração. Isso porque a contaminação por algum elemento estranho apresenta um enorme risco à saúde do usuário da preparação. São exemplos dessas preparações as soluções injetáveis, os medicamentos oftálmicos ou os inaladores, que são manipulados através dos serviços farmacêuticos hospitalares”, apontou em comunicado.

Veja as fotos

Reprodução
Implanon é inserido no antebraço com uso de anestesiaReprodução
Reprodução/Internet
Diu MirenaReprodução/Internet
como e o implanon
Foto/Pexels
Anvisa libera medicamento para AlzheimerFoto/Pexels
Reprodução Agência Brasil
Fachada da AnvisaReprodução Agência Brasil

Leia Também

De acordo com a Anvisa, as preparações devem ser manipuladas sob rigorosas condições assépticas, com o objetivo de garantir a segurança da sua administração. E após uma fiscalização, foi comprovada a manipulação irregular e adulteração generalizada de todos as preparações estéreis da empresa, causadas por falhas nas boas práticas de modificação.

Além de soluções injetáveis e medicamentos oftálmicos, foi suspensa a comercialização do hormônio nesterone e implantes de testosterona manipulados por conta de irregularidades. Segundo a Anvisa, o hormônio nunca teve a sua eficácia e segurança comprovadas.

Já os Implantes de Testosterona estão proibidos e suspensos porque foram embalados em frasco-ampola, não apresentaram nenhum estudo de validação para o processo de limpeza e de despirogenização (esterilização que inativa os pirogênios, causadores da febre) dos frascos e batoques, criando um enorme risco de contaminação por endotoxinas bacterianas.

A empresa Elmeco emitiu um pronunciamento para afirmar ter as autorizações necessárias para funcionamento regular. Além disso, defendeu que os ativos e os ingredientes manipulados possuem evidências documentadas em estudos clínicos conduzidos em diversos países.

“Todos os produtos da empresa são manipulados sob rigoroso controle técnico e destinados exclusivamente a tratamentos prescritos por profissionais habilitados, com receituário e acompanhamento médico”, disse a nota.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost