11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Ao comentar sobre fé, Isabel Fillardis diz: “A forma de se comunicar com o sagrado é íntima”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ao-comentar-sobre-fe,-isabel-fillardis-diz:-“a-forma-de-se-comunicar-com-o-sagrado-e-intima”

A nova produção da TV Aparecida, o especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, vai ao ar neste domingo (12/10) e dedica homenagem à Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida. A obra traz Isabel Fillardis no papel da santa da Igreja Católica e, durante coletiva de imprensa, a atriz falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre espiritualidade, ancestralidade e o respeito às diferentes formas de fé.

Questionada sobre como conciliou o papel de Nossa Senhora com sua vivência pessoal, que também envolve religiões de matriz africana, Isabel explicou que a decisão de participar da produção foi “a coisa mais tranquila e natural” de sua vida: “Eu vejo a fé como espiritualidade. A forma como a gente se comunica com o Alto, com o Criador, não importa para mim. Eu acho que Jesus quis dizer isso nas Escrituras: ‘A casa de meu Pai tem muitas moradas’. Então, a forma como a gente se comunica com o Sagrado é nossa, é íntima”, afirmou.

Veja as fotos

Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Isabel Fillardis e Rafaela Marcelino, que interpreta a menina cega, um dos milagres da SantaFoto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Foto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Isabel Fillardis e Odá Silva, que interpreta o escravo Zacarias, um dos milagres da SantaFoto: Davi Barbosa/TV Aparecida
Divulgação: TV Aparecida
Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistasDivulgação: TV Aparecida
Divulgação: TV Aparecida
Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistasDivulgação: TV Aparecida
Divulgação: TV Aparecida
Coletiva de imprensa do especial da TV Aparecida reuniu diretores, elenco, familiares, amigos e jornalistasDivulgação: TV Aparecida

Leia Também

A atriz destacou ainda que fatores como origem, ancestralidade e contexto social influenciam a forma como cada pessoa vivencia sua fé. “Tudo isso influencia também um pouco na condição e na forma como você vai se comunicar. Então, para mim, foi absolutamente tranquilo”, disse.

De formação católica, Isabel contou que sempre teve uma relação aberta com a espiritualidade. “Eu tenho o berço católico, fiz a primeira comunhão, mas uma boa parte da minha família também é espírita. Então, eu congrego tudo isso de uma forma muito fluida”, completou.

O especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” é uma das maiores produções originais da TV Aparecida e será exibido em dois horários, às 16h e às 21h. Com direção e roteiro de Felipe Pontes, o projeto revive episódios clássicos da devoção à Mãe Aparecida, como a pesca milagrosa, a cura da menina cega e a libertação do escravo Zacarias.

O elenco conta ainda com destaques como Alexandre Barillari, no papel do capitão do mato, e Maurício Mattar, como Malaquias, tio da menina cega. As gravações ocorreram em locações no Vale do Paraíba, berço das principais histórias da santa.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost