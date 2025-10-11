Ao comentar sobre fé, Isabel Fillardis diz: “A forma de se comunicar com o sagrado é íntima”

A nova produção da TV Aparecida, o especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, vai ao ar neste domingo (12/10) e dedica homenagem à Padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida. A obra traz Isabel Fillardis no papel da santa da Igreja Católica e, durante coletiva de imprensa, a atriz falou com exclusividade ao portal LeoDias sobre espiritualidade, ancestralidade e o respeito às diferentes formas de fé.

Questionada sobre como conciliou o papel de Nossa Senhora com sua vivência pessoal, que também envolve religiões de matriz africana, Isabel explicou que a decisão de participar da produção foi “a coisa mais tranquila e natural” de sua vida: “Eu vejo a fé como espiritualidade. A forma como a gente se comunica com o Alto, com o Criador, não importa para mim. Eu acho que Jesus quis dizer isso nas Escrituras: ‘A casa de meu Pai tem muitas moradas’. Então, a forma como a gente se comunica com o Sagrado é nossa, é íntima”, afirmou.

A atriz destacou ainda que fatores como origem, ancestralidade e contexto social influenciam a forma como cada pessoa vivencia sua fé. “Tudo isso influencia também um pouco na condição e na forma como você vai se comunicar. Então, para mim, foi absolutamente tranquilo”, disse.

De formação católica, Isabel contou que sempre teve uma relação aberta com a espiritualidade. “Eu tenho o berço católico, fiz a primeira comunhão, mas uma boa parte da minha família também é espírita. Então, eu congrego tudo isso de uma forma muito fluida”, completou.

O especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” é uma das maiores produções originais da TV Aparecida e será exibido em dois horários, às 16h e às 21h. Com direção e roteiro de Felipe Pontes, o projeto revive episódios clássicos da devoção à Mãe Aparecida, como a pesca milagrosa, a cura da menina cega e a libertação do escravo Zacarias.

O elenco conta ainda com destaques como Alexandre Barillari, no papel do capitão do mato, e Maurício Mattar, como Malaquias, tio da menina cega. As gravações ocorreram em locações no Vale do Paraíba, berço das principais histórias da santa.