Ao lado de Jerry, Gladson vai assinar ordem de serviço de quadra e entregar CNHs em Assis Brasil

O governador Gladson Cameli participa nesta sexta-feira (3) de uma série de ações em Assis Brasil, no Acre, ao lado do prefeito Jerry Correia.

Durante a agenda oficial, está prevista a assinatura da ordem de serviço da construção da quadro poliesportiva do município, além da entrega de carteiras nacionais de habilitação do programa CNH Social.

Gladson ainda vai entregar coletes aos mototaxistas de Assis Brasil.

Segundo Jerry Correia, a presença do governador fortalece a relação entre o município e o governo estadual, garantindo que projetos importantes sejam executados com rapidez e eficiência.

A cerimônia antecede a abertura da primeira edição da Expo Fronteira, que vai unir a tríplice fronteira do Brasil, Peru e Bolívia no Acre.

A abertura oficial do evento terá a participação da vice-governadora Mailza Assis, do senador Sérgio Petecão e dos prefeitos Carlinhos do Pelado (Brasiléia), Manoel Maia (Capixaba), Maxsuel Maia (Xapuri), além de autoridades do Peru e da Bolívia.