03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Ao lado de Jerry, Gladson vai assinar ordem de serviço de quadra e entregar CNHs em Assis Brasil

Segundo Jerry Correia, a presença do governador fortalece a relação entre o município e o governo estadual

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O governador Gladson Cameli participa nesta sexta-feira (3) de uma série de ações em Assis Brasil, no Acre, ao lado do prefeito Jerry Correia.

Agenda terá presença do governador Gladson Camelí/Foto: Reprodução

Durante a agenda oficial, está prevista a assinatura da ordem de serviço da construção da quadro poliesportiva do município, além da entrega de carteiras nacionais de habilitação do programa CNH Social.

Gladson ainda vai entregar coletes aos mototaxistas de Assis Brasil.

Segundo Jerry Correia, a presença do governador fortalece a relação entre o município e o governo estadual, garantindo que projetos importantes sejam executados com rapidez e eficiência.

A cerimônia antecede a abertura da primeira edição da Expo Fronteira, que vai unir a tríplice fronteira do Brasil, Peru e Bolívia no Acre.

A abertura oficial do evento terá a participação da vice-governadora Mailza Assis, do senador Sérgio Petecão e dos prefeitos Carlinhos do Pelado (Brasiléia), Manoel Maia (Capixaba), Maxsuel Maia (Xapuri), além de autoridades do Peru e da Bolívia.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost