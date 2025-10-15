15/10/2025
Ao lado de Motta, Lula diz que Congresso nunca teve “tão baixo nível”

Escrito por Metrópoles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (15/10), que a atual composição do Congresso Nacional é de “baixo nível”, e pediu mais responsabilidade na escolha de representantes nas eleições do próximo ano. A declaração ocorreu durante um ato no Rio de Janeiro, que contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

“Hugo é presidente desse Congresso. Ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema direita que se elegeu na eleição passada é o que existe de pior”, afirmou o presidente.

Motta, que dividia palanque com o petista, não esboçou reação.

O presidente ressaltou que a composição do parlamento é “resultado da consciência política” da população e que é necessário votar em quem demonstra “compromisso”.

“A gente não coloca raposa para tomar conta de galinheiro. A raposa vai comer a galinha. Essas coisas que nós temos de levar em conta quando a gente analisa a nossa situação”, ressaltou o petista.

Vaias

O presidente da Câmara dos Deputados foi recebido no evento sob vaias e gritos de “sem anistia”. Em um gesto de apoio, Lula se levantou e ficou ao lado de Motta durante todo o discurso. No fim, os dois se abraçaram.

A ida de Motta ocorre após ruídos na relação entre o Executivo e o Legislativo, e em meio ao pente-fino feito pelo governo em cargos ocupados por indicados do Centrão.

