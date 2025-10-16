16/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Acreana bate boca com rival na Fazenda e leva bronca de Galisteu ao vivo: ‘Me respeita’
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”

Ao portal LeoDias, Gracyanne Barbosa detalha assalto: “Arma na cabeça”

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Gracyanne Barbosa revelou, em conversa exclusiva com portal LeoDias, detalhes do assalto sofrido na madrugada desta quinta-feira (16/10). A modelo estava acompanhada da irmã mais velha, Barbada Jacobina. Elas foram abordadas por criminosos armados na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e teve o carro e os celulares levados.

De acordo com a famosa, os bandidos a renderam em um posto de gasolina na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. Ela voltava da quadra da União da Ilha, agremiação da qual é Rainha de Bateria, na Ilha do Governador. Os criminosos apontaram armas para ela e a irmã, além de puxarem o cabelo da musa fitness para retirá-la do veículo.

Veja as fotos

Reprodução
Gracyanne Barbosa ao lado das irmãs, Barbara Jacobina (à esquerda) e Giovana Jacobina (à direita).Reprodução
Reprodução: Instagram
De muletas, Gracyanne Barbosa surpreende ao surgir em ensaio da União da IlhaReprodução: Instagram
Crédito: @thiagopho
Gracyanne passou por cirurgia após se lesionar na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”, na GloboCrédito: @thiagopho
Reprodução: Instagram
Gracyanne Barbosa exibe joelho 14 dias após cirurgia e revela ganho de pesoReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa volta aos treinos após cirurgiaReprodução/Instagram @graoficial

Leia Também

“Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou Gracyanne, que passou por uma cirurgia no joelho há cerca de duas semanas após se machucar na “Dança dos Famosos” e está andando com auxílio de muletas. “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”, acrescentou.

Ainda segundo a dançarina, a agressividade dos criminosos atingiu a região lesionada: “Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, finalizou Gracy, que deixou o local do crime com a irmã após uma testemunha solicitar um carro por aplicativo

O veículo levado na ação é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil. Gracyanne registrou o boletim de ocorrência.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost