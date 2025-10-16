Ao portal LeoDias, Gracyanne Barbosa detalha assalto: “Arma na cabeça”

Gracyanne Barbosa revelou, em conversa exclusiva com portal LeoDias, detalhes do assalto sofrido na madrugada desta quinta-feira (16/10). A modelo estava acompanhada da irmã mais velha, Barbada Jacobina. Elas foram abordadas por criminosos armados na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e teve o carro e os celulares levados.

De acordo com a famosa, os bandidos a renderam em um posto de gasolina na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, próximo ao Parque Olímpico. Ela voltava da quadra da União da Ilha, agremiação da qual é Rainha de Bateria, na Ilha do Governador. Os criminosos apontaram armas para ela e a irmã, além de puxarem o cabelo da musa fitness para retirá-la do veículo.

“Foi um susto enorme. Quando minha irmã foi entrar no carro o assaltante já entrou junto com ela apontando a arma para a cabeça dela”, contou Gracyanne, que passou por uma cirurgia no joelho há cerca de duas semanas após se machucar na “Dança dos Famosos” e está andando com auxílio de muletas. “Ele me puxou pelo cabelo, mas eu não consegui descer por causa da perna”, acrescentou.

Ainda segundo a dançarina, a agressividade dos criminosos atingiu a região lesionada: “Ele me jogou para o outro lado e eu acabei dobrando a perna que não posso. A dor foi horrível… Graças a Deus conseguimos descer. Importante é que estamos bem”, finalizou Gracy, que deixou o local do crime com a irmã após uma testemunha solicitar um carro por aplicativo

O veículo levado na ação é uma Land Rover Defender, que pode chegar a valer cerca de R$ 800 mil. Gracyanne registrou o boletim de ocorrência.