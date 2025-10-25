Ao portal LeoDias, Yuri Alberto exalta garra do Corinthians após vencer o Vitória com um a menos

Em declaração exclusiva ao portal LeoDias, o atacante Yuri Alberto valorizou a força e a entrega do Corinthians após a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, neste sábado (25/10), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 ressaltou a superação da equipe, que jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos, e comemorou o triunfo importante fora de casa.

“Foi um jogo muito pegado, com um a menos ainda ficou mais difícil, mas o time foi guerreiro demais. A gente merecia essa vitória, lutamos o tempo todo e mostramos que esse grupo não desiste nunca”, disse o atacante, em entrevista exclusiva ao portal LeoDias.

Durante a partida, Yuri participou ativamente das ações ofensivas e foi substituído na etapa final, quando o Timão já administrava a vantagem no placar. Mesmo sem marcar, o jogador destacou o empenho coletivo e o alívio por conquistar três pontos fundamentais na reta final do campeonato.

“É uma vitória que vem para dar motivação. Agradeço a Deus por mais um dia, pela força e por estar com a gente em todos os momentos, e também à torcida, que mesmo de longe, fez questão de apoiar o tempo inteiro”, completou o atacante.

O resultado dá novo ânimo ao Corinthians, que alcançou um respiro importante na tabela e chega mais confiante para o próximo compromisso, no duelo contra o Grêmio, no domingo (2/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.

