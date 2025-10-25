25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Ao portal LeoDias, Yuri Alberto exalta garra do Corinthians após vencer o Vitória com um a menos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ao-portal-leodias,-yuri-alberto-exalta-garra-do-corinthians-apos-vencer-o-vitoria-com-um-a-menos

Em declaração exclusiva ao portal LeoDias, o atacante Yuri Alberto valorizou a força e a entrega do Corinthians após a vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, neste sábado (25/10), no Barradão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 ressaltou a superação da equipe, que jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos, e comemorou o triunfo importante fora de casa.

“Foi um jogo muito pegado, com um a menos ainda ficou mais difícil, mas o time foi guerreiro demais. A gente merecia essa vitória, lutamos o tempo todo e mostramos que esse grupo não desiste nunca”, disse o atacante, em entrevista exclusiva ao portal LeoDias.

Veja as fotos

Reprodução/Yuri Alberto
Yuri AlbertoReprodução/Yuri Alberto
Reprodução/Agencia Corinthians/ Rodrigo Coca
Yuri Alberto em ação contra o VitóriaReprodução/Agencia Corinthians/ Rodrigo Coca
Reprodução/Agencia Corinthians/ Rodrigo Coca
Yuri Alberto em ação contra o VitóriaReprodução/Agencia Corinthians/ Rodrigo Coca

Leia Também

Durante a partida, Yuri participou ativamente das ações ofensivas e foi substituído na etapa final, quando o Timão já administrava a vantagem no placar. Mesmo sem marcar, o jogador destacou o empenho coletivo e o alívio por conquistar três pontos fundamentais na reta final do campeonato.

“É uma vitória que vem para dar motivação. Agradeço a Deus por mais um dia, pela força e por estar com a gente em todos os momentos, e também à torcida, que mesmo de longe, fez questão de apoiar o tempo inteiro”, completou o atacante.

O resultado dá novo ânimo ao Corinthians, que alcançou um respiro importante na tabela e chega mais confiante para o próximo compromisso, no duelo contra o Grêmio, no domingo (2/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost