Ao vivo, apresentador descobre prisão da esposa por tentar matá-lo

A exibição de um episódio recente de “Ghost Adventures” revelou um drama pessoal vivido por Aaron Goodwin, 49 anos. Durante as gravações em um antigo manicômio na Califórnia, o investigador de fenômenos paranormais recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Ele precisou interromper o trabalho e avisou ao colega que deixaria o local. O companheiro de equipe reagiu: “Eu não vou ficar aqui sozinho”.

Do outro lado da chamada estava a polícia. A esposa de Aaron, Victoria Goodwin, 32, havia sido detida por contratar alguém para assassiná-lo. A prisão ocorreu em março deste ano, mas o público só tomou conhecimento da história quando o episódio foi ao ar.

Segundo informações divulgadas pelo TMZ, Victoria mantinha contato com um detento na Flórida desde outubro de 2024 e teria acertado com ele o homicídio do marido. Em mensagens, ela deixou claro o plano. “Eu sou uma pessoa ruim? Eu escolhi acabar com a existência dele ao invés do divórcio”, escreveu. O esquema veio à tona quando o celular do presidiário foi apreendido.

Leia a reportagem completa em Correio 24 Horas, parceiro do Metrópoles