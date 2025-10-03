AO VIVO: assista à transmissão da 1ª noite da ExpoFronteira 2025

O portal ContilNet e a produtora Orna Audiovisual confirmaram a transmissão oficial da ExpoFronteira, considerada a maior feira de agronegócio da fronteira acreana. O evento acontece em Assis Brasil e deve reunir produtores rurais, empresários e representantes do setor em uma programação voltada para negócios, inovação e fortalecimento da economia regional.

A transmissão terá a condução do jornalista Everton Damasceno e da influenciadora Ludmilla Cavalcante, que irão apresentar as atrações e os destaques da feira diretamente para o público que acompanhar pela internet.