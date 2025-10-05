05/10/2025
AO VIVO: assista à transmissão da última noite da ExpoFronteira 2025

ContilNet e Orna Audiovisual mostram final do rodeio, show de Gabi Martins e destaques da feira em Assis Brasil

O portal ContilNet e a produtora Orna Audiovisual realizam a transmissão oficial da última noite da ExpoFronteira 2025, maior feira de agronegócio da tríplice fronteira, que acontece neste domingo (5).

O evento, realizado em Assis Brasil, reúne produtores rurais, empresários e representantes do setor em uma programação voltada para negócios, inovação e fortalecimento da economia regional. Nesta última noite, o público poderá conferir a final do rodeio e o show da cantora Gabi Martins, além de toda a movimentação da feira de animais, da gastronomia e da agricultura familiar.

A transmissão será conduzida pela influenciadora Ludmilla Cavalcante e pelo repórter Geovany Calegário, que estarão mostrando todas as atrações e destaques da feira diretamente para quem acompanha o evento pela internet. A equipe garantirá cobertura completa e interação com o público.

A ExpoFronteira é um dos principais eventos do calendário econômico da região de fronteira, buscando valorizar a produção local, incentivar o comércio e atrair investimentos para o setor agropecuário.

Assista a transmissão no canal oficial do ContilNet no YouTube:

