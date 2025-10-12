12/10/2025
Ao vivo e a cores! Ana Castela e Zé Felipe dão primeiro beijo em público no “Domingo Legal”

Escrito por Portal Leo Dias
ao-vivo-e-a-cores!-ana-castela-e-ze-felipe-dao-primeiro-beijo-em-publico-no-“domingo-legal”

A relação está firme e forte! Ana Castela e Zé Felipe protagonizaram um beijão na telinha brasileira. Durante a gravação do programa “Domingo Legal”, do SBT, que vai ao ar no próximo domingo (19/10), o casal deu o primeiro beijo na frente do público, confirmando de uma vez por todas que o relacionamento é real.

Mas não parou por aí! Na participação especial do casal, no programa apresentado por Celso Portiolli, os dois cantaram o feat “Sua Boca Mente” e protagonizaram várias cenas de carinho no palco.

Veja as fotos

Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal
Foto: Domingo Legal

Ainda neste final de semana, a boiadeira comentou sobre a relação com o ex de Virginia durante a apresentação de um show em São Paulo. Ao portal LeoDias, Ana afirmou que está vivendo sua melhor fase e relacionou o momento com o cantor: “Na melhor fase profissional e também pessoal, obviamente. Não só em questão do Zé, mas minha casa ficou pronta. Além disso, estou conhecendo o Zé um pouquinho mais e meu trabalho está dando certo”.

Os primeiros flagras do casal foram no final de julho, feitos pela nossa reportagem, durante uma viagem dos dois aos parques da Disney. Apesar de ironizarem a situação pelas redes sociais, esse foi o primeiro indício de que a amizade entre os cantores estava se transformando em um romance.

Desde então, ambos passaram a publicar cada vez mais registros juntos e chegaram a compartilhar a viagem feita em família para o Pantanal, no último mês de setembro, ao lado de Leonardo e Poliana, que se mostraram animados com a presença de Castela.

