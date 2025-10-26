26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Aos 80 anos, aluna da UnB leva marido com Alzheimer para as aulas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
aos-80-anos,-aluna-da-unb-leva-marido-com-alzheimer-para-as-aulas

Olímpia Gomes de Santana Nunes, 80 anos, não deixa que o tempo ou as circunstâncias adiem seu sonho: estudar na Universidade de Brasília (UnB). Mas ela não vai para as aulas sozinha. E, sim, ao lado do marido, José Pereira Nunes, 73, que vive com Alzheimer. A rotina a desafia diariamente a conciliar as aulas com o cuidado do companheiro.

Leia também

Neste ano, o vestibular 60+ da UnB aprovou 149 candidatos, e Turismo — o curso escolhido por Olímpia — foi um dos mais procurados, ao lado de Terapia Ocupacional, Saúde Coletiva, Ciências Sociais, História, Psicologia e Nutrição.

“Eu não podia deixá-lo em casa sozinho, então pedi autorização para trazê-lo comigo”, conta Olímpia. A coordenação do curso acolheu o pedido, e José acompanha as aulas discretamente, sentado em um banco perto da janela, observando cada passo da esposa.

A decisão, que poderia parecer arriscada para muitas famílias, é um exemplo do que especialistas defendem como o equilíbrio ideal entre liberdade e segurança. Segundo a gerontóloga Cláudia Alves, autora do livro O Bom do Alzheimer, permitir que o paciente participe de atividades cotidianas, mesmo fora de casa, ajuda na autoestima e na preservação das funções cognitivas.

“Com supervisão constante e medidas simples, como crachá de identificação, rotina previsível e evitar lugares muito movimentados, é possível garantir inclusão e proteção ao mesmo tempo”, explica.

Mineira de Malacachê, Olímpia chegou a Brasília em 1975 e construiu a vida ao lado de José, entre trabalho, filhos e décadas de companheirismo. Casados há 47 anos, eles se conheceram em um baile no Gama, em 1977. “Ele me chamou para dançar, disse que ia me ensinar, e nunca mais me deixou em paz”, lembram ela, sorrindo.

5 imagens“Ele me chamou para dançar e nunca mais me deixou em paz.”Olímpia leva o marido com Alzheimer para as aulas na UnB e emociona colegas pela cumplicidade e coragemOlímpia e José transformam o desafio do Alzheimer em lição de vidaOlímpia prova que aprender e amar não têm idadeFechar modal.1 de 5

Aos 80 anos, Olímpia realiza o sonho de estudar Turismo na UnB

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto2 de 5

“Ele me chamou para dançar e nunca mais me deixou em paz.”

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto3 de 5

Olímpia leva o marido com Alzheimer para as aulas na UnB e emociona colegas pela cumplicidade e coragem

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto4 de 5

Olímpia e José transformam o desafio do Alzheimer em lição de vida

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto5 de 5

Olímpia prova que aprender e amar não têm idade

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

 

Os primeiros sinais da doença de José surgiram por volta de 2019. “Ele esquecia as coisas, confundia os dias, se perdia em pequenas tarefas. No começo foi difícil aceitar, fiquei com medo de ele me esquecer”, conta Olímpia. O diagnóstico veio acompanhado da necessidade de adaptar a rotina da família — e também da compreensão de que o Alzheimer é uma condição progressiva, que tende a evoluir lentamente.

“Na faixa etária dos 70 anos, o Alzheimer costuma se manifestar nas fases iniciais, com esquecimentos e pequenas desorientações. Com o tempo, pode afetar o raciocínio, a linguagem e o humor, mas intervenções precoces ajudam a preservar a qualidade de vida por mais tempo”, explica Cláudia.

A presença do casal virou parte da rotina da turma. “Os alunos adoram o Zé. Cumprimentam, abraçam, brincam dizendo que ele também vai se formar”, conta Olímpia, emocionada. “Ele já é quase um aluno da turma.”

Para a gerontóloga, esse tipo de acolhimento é essencial para o bem-estar de quem convive com a doença. “Discutir ou corrigir o paciente gera ansiedade. O ideal é acolher, redirecionar com calma e manter uma rotina estruturada. Além disso, cuidar de quem cuida é tão importante quanto — o equilíbrio emocional do cuidador impacta diretamente a estabilidade do paciente”, ressalta Cláudia.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost