17/10/2025
Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave

A atriz francesa Brigitte Bardot, de 91 anos, está internada em um hospital em Toulon, no sul da França, após ter sido diagnosticada com uma “doença grave”, conforme noticiou a imprensa europeia nesta sexta-feira (17/10).

Conhecida por filmes como Vingança de Mulher (1958), A Verdade (1960) e Histórias Extraordinárias (1968), Bardot passou por uma cirurgia e segue sob observação médica.

Segundo o Daily Mail, a atriz foi hospitalizada há cerca de três semanas. Embora detalhes sobre seu quadro clínico não tenham sido divulgados oficialmente, fontes próximas informaram que ela estava em casa, em Saint-Tropez, quando precisou ser transferida de emergência para o hospital.

Brigitte Bardot passou mal e precisou ser internada

28th November 1967: French Film Actress, pop singer, and sex-symbol Brigitte Bardot arrives at London’s Heathrow Airport. (Photo by Stroud/Express/Getty Images)

Atriz Brigitte Bardot de topless em 1960

Os médicos responsáveis pelo caso afirmam que a recuperação tem evoluído bem, mas a artista continuará sendo monitorada nas próximas semanas. Até o momento, representantes de Bardot não se pronunciaram publicamente sobre a internação.

