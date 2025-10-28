Aos 92 anos, Paul Biya é reeleito pela oitava vez e segue como presidente mais velho do mundo

O presidente de Camarões, Paul Biya, de 92 anos, foi reeleito para o oitavo mandato consecutivo, segundo resultados divulgados nesta segunda-feira (27/10) pelo Conselho Constitucional do país. No poder desde 1982, Biya é atualmente o governante mais velho do mundo em exercício.

De acordo com os resultados oficiais, o líder obteve 53,66% dos votos, contra 35,19% de seu ex-aliado Issa Tchiroma Bakary, principal candidato da oposição. O novo mandato tem duração de sete anos, o que pode manter Biya no poder até quase completar 100 anos.

Oposição contesta resultado

A oposição rejeitou o resultado e denunciou fraudes eleitorais, afirmando que houve manipulação dos votos e intimidação de eleitores. Após o anúncio, tiros foram relatados nas proximidades da casa de Tchiroma, na cidade de Garoua, no norte do país.

O opositor afirmou que duas pessoas morreram durante o incidente, embora o relato ainda não tenha sido confirmado de forma independente. Na semana anterior, ele havia declarado vitória e disse que não aceitaria outro resultado.

Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança se intensificaram, principalmente em Douala, capital comercial do país, onde ao menos quatro pessoas morreram em protestos.

Crise política e tensão internacional

Analistas avaliam que o resultado pode agravar a instabilidade política em Camarões.

“Esperamos que a agitação aumente à medida que os camaroneses rejeitem amplamente o resultado oficial”, afirmou François Conradie, economista político da Oxford Economics.

“Biya agora tem um mandato notavelmente instável, já que muitos de seus próprios cidadãos não acreditam que ele tenha vencido”, acrescentou Murithi Mutiga, diretor do Programa da África no International Crisis Group, pedindo que o presidente inicie “uma mediação nacional urgente para evitar nova escalada”.

Histórico no poder

Paul Biya comanda Camarões há mais de quatro décadas, desde que depôs seu mentor, o ex-presidente Ahmadou Ahidjo, em 1982. Desde então, governa sob acusações de autoritarismo, clientelismo e fraude eleitoral.

Em 2008, ele revogou a emenda constitucional que limitava a presidência a dois mandatos, abrindo caminho para sua permanência prolongada no cargo.

Fonte: Reuters / BBC News / Al Jazeera

✍️ Redigido por ContilNet