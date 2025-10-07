Aos prantos, Popó anuncia aposentadoria após confusão generalizada: “Foi vergonhoso para mim”

Acelino Freitas, o Popó, anunciou a aposentadoria do boxe, nesta segunda-feira (6/10). A despedida aconteceu durante coletiva do Fight Music Show 7 para anunciar a luta entre Davi Brito e Sacha Bali, que irá substituir o duelo entre o veterano e Diego Alemão. A participação do tetracampeão mundial foi cancelada após a pancadaria com a equipe de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night.

Na oficialização, o boxeador, de 50 anos, destacou a decepção com o episódio de violência envolvendo o “Cachorro Louco”, no fim de setembro: “Você não tem ideia de como foi vergonhoso para mim. Passar pelo o que eu passei naquele ringue. Não preciso do dinheiro. E passar por aquela humilhação, do cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco”

“Isso para mim foi uma das piores humilhações que eu tive na minha vida como lutador. A minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe. Eu nunca saí machucado de uma luta. Foi porque o cara me agrediu fora da luta. Hoje, eu paro e penduro as minhas luvas. O boxe hoje parou para mim. Eu fiquei com uma vergonha tão grande que eu paro de lutar boxe”, seguiu Popó.

O veterano reforçou sua trajetória vitoriosa no esporte, além do compromisso com a própria saúde: “Não tenho mais nada para provar para ninguém. Foram sete campeonatos mundiais, supercampeão do mundo e tudo. Tenho 50 anos. Uma vida e um neto para curtir. Foram 35 anos tomando soco na cara. O saco de boxe tem uma época que tem que trocar porque recebeu muito soco. Imagine soco na cabeça”.

“Quero preservar a minha saúde e não parar falando assim um dia: ‘Ali, o boxe deixou aquele cara maluco’. Não quero que ninguém me culpe pelo esporte. Eu quero que alguém olhe para mim e que veja que o meu esporte é sadio, de saúde e que ajuda as pessoas. É um esporte que dá dinheiro e promove vidas. Paro aqui hoje, consciente, que tudo tem o seu tempo. Tudo na vida tem o começo, o meio e o fim”, finalizou Popó.

Vale lembrar que, em outubro do ano passado, Popó já havia anunciado a aposentadoria. O boxeador não pôde participar da luta contra Diego Alemão por estar lesionado. Ele passou por uma cirurgia na mão após a briga generalizada do último evento. Além disso, o Conselho Nacional de Boxe (CNB) o afastou por 180 dias de afastamento pela confusão entre as equipes de Acelino e Wanderlei.