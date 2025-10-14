14/10/2025
Apagão afeta abastecimento de água na capital e Grande SP, diz Sabesp

Escrito por Metrópoles
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que o apagão que atingiu oito estados brasileiros, incluindo São Paulo, nesta terça-feira (14/10), afetou o abastecimento de água em vários bairros capital e em cidades da região metropolitana.

Os bairros atingidos, segundo a companhia, são Cangaíba, Jardim Popular, Mooca, Brás e Vila Alpina, na zona leste, Cursino e Jabaquara, na zona sul, Vila Romana, na zona oeste, além dos municípios de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras e Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com a Sabesp, a falta de energia atingiu a Estação Elevatória Santa Inês, responsável por bombear água do Sistema Cantareira para a estação de tratamento de água.

A energia foi restabelecida, mas o fornecimento de água ainda estava em processo de normalização às 9h30. A previsão da companhia era de que o restabelecimento do serviço ocorresse ainda durante a manhã.

A companhia recomenda o uso consciente de água. Ocorrências e solicitações podem ser registradas na Central de Atendimento da Sabesp pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

Apagão em São Paulo

O apagão desta terça-feira deixou mais de 1,6 milhão de imóveis sem energia elétrica na região metropolitana e interior de São Paulo, segundo as concessionárias.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, que provocou a interrupção de energia em todas as regiões do país.

Segundo a Enel, a interrupção de energia foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do ONS.

“O procedimento de corte de carga, conhecido como ERAC, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN), para proteger o sistema elétrico”, afirmou a concessionária.

A Enel informou que 937 mil clientes foram afetados em São Paulo. O serviço foi normalizado em 8 minutos, por volta de 0h40.

