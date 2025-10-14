Apagão atinge todas as regiões do país na madrugada desta terça-feira

Estados de todas as regiões do país registraram apagão na madrugada desta terça-feira (14/10). As interrupções, que duraram de 10 minutos a uma hora, afetaram unidades consumidoras em ao menos 15 estados, além do Distrito Federal.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), o problema teria sido causado por um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, o que provocou o desligamento de toda a subestação de 500 kV e a desinterligação das regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste do Sistema Interligado Nacional (SIN).

“O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira controlada, logo nos primeiros minutos, sendo que até 1h30 todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de 2h30”, informou o ministério em nota.

Interrupção afetou milhões de brasileiros

Entre os estados atingidos estão São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, Rondônia, Ceará e Amapá, além do Distrito Federal.

No DF, a Neoenergia confirmou ocorrência entre 0h31 e 1h06, afetando oito subestações e cerca de 300 mil usuários.

Em Goiás, a Equatorial Energia relatou impacto em mais de 529 mil unidades consumidoras. Segundo a concessionária, a medida foi uma determinação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) “para preservar a estabilidade do sistema elétrico diante de uma variação de frequência na rede nacional”.

No Rio de Janeiro, a Light informou que cerca de 450 mil clientes foram afetados, principalmente na zona norte, zona oeste e Baixada Fluminense. O fornecimento foi normalizado após cerca de 30 minutos.

Situação no Norte e em outros estados

No Amazonas, a Amazonas Energia confirmou que o apagão atingiu Manaus, Parintins e Itacoatiara. O fornecimento foi restabelecido por volta de 0h25.

Em São Paulo, a Enel declarou apenas que a falha foi em âmbito nacional, sem divulgar números de consumidores afetados. Em média, a interrupção durou menos de 10 minutos.

Outros estados, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, também registraram relatos de queda de energia, embora sem informações oficiais sobre o total de atingidos.

Sistema estabilizado

De acordo com o MME, o fornecimento foi completamente restabelecido nas primeiras horas do dia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) ainda apura as causas exatas da interferência que provocou o apagão.

Fonte: Ministério de Minas e Energia / ONS / Concessionárias de energia estaduais

✍️ Redigido por ContilNet