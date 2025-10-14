Apagão: Brasil toma três gols em 19 minutos e leva virada do Japão

O Japão precisou de apenas 19 minutos para virar o jogo contra o Brasil. Os brasileiros venciam por 2 x 0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando teve um apagão em campo e abriu espaço para a reação japonesa. Com falhas do zagueiro Fabrício Bruno e do goleiro Hugo Souza, a seleção asiática empatou aos 16 minutos e virou aos 25.

Confira os gols do Japão:

Japão 1×2 Brasil Takumi Minamino

Fabrício Bruno AMISTOSO pic.twitter.com/AlFzB1yQkI — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 14, 2025

Japão 2×2 Brasil Nakamura

Junya Ito AMISTOSO pic.twitter.com/QPJ0F5hBLh — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 14, 2025

Japão 3×2 Brasil Ayase Ueda

Junya Ito (2) AMISTOSO pic.twitter.com/z8342Kns0D — Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 14, 2025

As seleções se enfrentam em Tóquio em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro gol do Japão saiu aos 6 minutos do segundo tempo. Aos 16 os japoneses empataram e aos 25 viraram o duelo contra o Brasil.

O duelo terminou com a derrota brasileira por 3 x 2. Este foi o último compromisso da Seleção Brasileira na Data Fifa de outubro. A Canarinho volta a entrar em campo em novembro.