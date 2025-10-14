Apagão: Brasil toma três gols em 19 minutos e leva virada do Japão

O Japão precisou de apenas 19 minutos para virar o jogo contra o Brasil. Os brasileiros venciam por 2 x 0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando teve um apagão em campo e abriu espaço para a reação japonesa. Com falhas do zagueiro Fabrício Bruno e do goleiro Hugo Souza, a seleção asiática empatou aos 16 minutos e virou aos 25.
Confira os gols do Japão:
Japão 1×2 Brasil
Takumi Minamino
Fabrício Bruno
AMISTOSO
Japão 2×2 Brasil
Nakamura
Junya Ito
AMISTOSO
Japão 3×2 Brasil
Ayase Ueda
Junya Ito (2)
AMISTOSO
As seleções se enfrentam em Tóquio em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026. O primeiro gol do Japão saiu aos 6 minutos do segundo tempo. Aos 16 os japoneses empataram e aos 25 viraram o duelo contra o Brasil.
O duelo terminou com a derrota brasileira por 3 x 2. Este foi o último compromisso da Seleção Brasileira na Data Fifa de outubro. A Canarinho volta a entrar em campo em novembro.