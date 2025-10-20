Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira

20/10/2025
Serviço da Amazon Web Services (AWS) apresentou falhas globais, afetando plataformas como Snapchat, Fortnite, Facebook e Prime Video

A Amazon Web Services (AWS), plataforma de serviços em nuvem da Amazon, enfrentou uma grande instabilidade nesta segunda-feira (20/10), provocando a queda e o mau funcionamento de diversos aplicativos e sites em todo o mundo, incluindo Snapchat, Fortnite, Facebook e o próprio Prime Video.

De acordo com o site Downdetector, os relatos de falhas começaram ainda na manhã de hoje. A AWS confirmou estar investigando o problema, que envolvia “aumento nas taxas de erro e latências em diversos serviços”.

Hapabapa/Getty Images

“Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, informou a empresa em nota oficial.

Ainda segundo o Downdetector, a falha impactou outros serviços e recursos globais que dependem de dispositivos físicos ou virtuais conectados à rede. Durante o período de instabilidade, clientes relataram dificuldades para criar ou atualizar casos de suporte.

A Amazon informou que medidas iniciais de mitigação já foram aplicadas e que os serviços começaram a ser restabelecidos gradualmente. No entanto, algumas solicitações ainda podem sofrer limitações enquanto a equipe técnica trabalha para a completa normalização.

Mesmo com as falhas, a empresa garantiu que os sistemas principais continuam operando, ainda que haja um acúmulo de eventos em plataformas como o CloudTrail e o Lambda.

Fonte: Amazon Web Services / Downdetector / Metrópoles
