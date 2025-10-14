14/10/2025
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Apagão nacional afetou cerca de 1 milhão de imóveis em São Paulo

apagao-nacional-afetou-cerca-de-1-milhao-de-imoveis-em-sao-paulo

O apagão que atingiu oito estados brasileiros na madrugada desta terça-feira (14/10) deixou quase 1 milhão de imóveis sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo, segundo a Enel. De acordo com a concessionária, o apagão pode ter sido causado por uma interferência no Sistema Interligado Nacional.

Segundo a Enel, a interrupção de energia foi causada pela atuação do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS). “O procedimento de corte de carga, conhecido como ERAC, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN), para proteger o sistema elétrico”, afirmou a concessionária.

A Enel informou que 937 mil clientes foram afetados em São Paulo. O serviço foi normalizado em 8 minutos, por volta de 0h40.

O Metrópoles questionou o ONS sobre o motivo da interferência e aguarda retorno. O espaço segue aberto para atualizações.

Apagão em outros estados

No Distrito Federal, a Neoenergia confirmou que houve ocorrência entre 0h31 e 1h06, afetando 8 subestações e interrompendo o fornecimento de energia para cerca de 300 mil usuários.

No Rio, a Light informou que cerca de 450 mil clientes foram afetados pela falha. Segundo a empresa, a interrupção ocorreu devido a um problema no SIN que acionou o Esquema Regional de Alívio de Carga, um mecanismo automático para evitar sobrecargas no sistema.

As regiões mais afetadas foram a zona norte, zona oeste e a Baixada Fluminense, onde o fornecimento foi restabelecido após aproximadamente 30 minutos. Usuários publicaram sobre a falha nas redes sociais.

No Norte, a Amazonas Energia confirmou que a queda de energia atingiu as cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. O apagão teve duração de cerca de uma hora, e o serviço foi normalizado por volta de 0h25.

Outros estados, como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina, também registraram relatos de apagão, mas até o momento não há informações oficiais sobre o impacto em cada região.

 

 

