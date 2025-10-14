“Apagão não foi por falta de energia”, diz ministro Alexandre Silveira

14/10/2025
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, alegou, nesta terça-feira (14/10), que o apagão que afetou 13 estados e o Distrito Federal durante a madrugada não ocorreu por “falta de energia”.

Segundo Silveira, a causa foi uma “falha elétrica”, e, segundo ele, 100% dos estados tiveram o fornecimento restabelecido. A declaração foi dada no programa Bom Dia, Ministro.

“É importante que a população entenda o que acontece nesse momento: não é falta de energia, é um problema de infraestrutura que transmite a energia”, explicou o ministro.

Ainda de acordo com o ministro, hoje, “há muita energia” no país, e o sistema de transmissão foi reforçado, com 70 bilhões de linhas de transmissão.

Mais cedo, o ministério informou, em nota, que um incêndio em uma subestação no Paraná causou apagão em estados de todas as regiões e no Distrito Federal. O órgão afirmou que a subestação desconectou as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste, “ocasionando contingência severa”, mas que o fornecimento foi restabelecido de maneira controlada.

Veja os estados afetados, além do DF:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Pernambuco
  • Bahia
  • Amazonas
  • Minas Gerais
  • Santa Catarina
  • Goiás
  • Rio Grande do Norte
  • Maranhão
  • Paraíba
  • Sergipe
  • Rondônia
