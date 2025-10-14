“Apagão não foi por falta de energia”, diz ministro Alexandre Silveira

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, alegou, nesta terça-feira (14/10), que o apagão que afetou 13 estados e o Distrito Federal durante a madrugada não ocorreu por “falta de energia”.
Segundo Silveira, a causa foi uma “falha elétrica”, e, segundo ele, 100% dos estados tiveram o fornecimento restabelecido. A declaração foi dada no programa Bom Dia, Ministro.
“É importante que a população entenda o que acontece nesse momento: não é falta de energia, é um problema de infraestrutura que transmite a energia”, explicou o ministro.
Ainda de acordo com o ministro, hoje, “há muita energia” no país, e o sistema de transmissão foi reforçado, com 70 bilhões de linhas de transmissão.
Mais cedo, o ministério informou, em nota, que um incêndio em uma subestação no Paraná causou apagão em estados de todas as regiões e no Distrito Federal. O órgão afirmou que a subestação desconectou as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste, “ocasionando contingência severa”, mas que o fornecimento foi restabelecido de maneira controlada.
Veja os estados afetados, além do DF:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Pernambuco
- Bahia
- Amazonas
- Minas Gerais
- Santa Catarina
- Goiás
- Rio Grande do Norte
- Maranhão
- Paraíba
- Sergipe
- Rondônia