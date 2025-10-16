Apagou? Web especula sobre tatuagem de Virginia para Zé Felipe

A tatuagem no pescoço de Virginia Fonseca voltou a chamar atenção dos fãs. Seguidores da influenciadora perceberam mudanças na escrita do nome “Zé”, homenagem ao ex-marido, o cantor Zé Felipe.

Nos últimos dias, registros compartilhados nas redes sociais levantaram suspeitas de que Virginia estaria passando por sessões de remoção a laser. Na imagem, a região tatuada aparece mais avermelhada e com os traços mais espessos e apagados, sinais típicos do processo de cicatrização.

O assunto rapidamente ganhou força entre os internautas, que lotaram os comentários com teorias e opiniões sobre a suposta decisão da empresária. “Espero que tire mesmo. Ela merece um novo começo”, escreveu uma seguidora. “E ainda dizem que ela não amava… fez tatuagem, sim!”, disse outra. “Gente, eles não estão mais juntos. Cada um segue sua vida”, ponderou uma terceira.

Virginia e Zé Felipe

Virginia fez uma tatuagem com Zé Felipe cerca de um mês antes do término

Na imagem, estão Zé Felipe, Virgínia e as duas filhas, Maria Flor e Maria Alice. Os quatro estão sorrindo, de mãos dadas, enquanto um avião está no fundo da imagem, em meio às nuvens

Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe colocaram um ponto-final no casamento em maio deste ano, após cinco anos de união. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.