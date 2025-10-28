apaixonada,-ana-maria-braga-compartilha-homenagem-ao-marido:-“presente-que-deus-me-deu”

A apresentadora Ana Maria Braga encantou os seguidores nesta terça-feira (28/10) ao publicar uma homenagem ao marido, o jornalista Fábio Arruda, por seu aniversário.
“Sábado foi dia de comemorar a vida desse presente que Deus me deu. Parabéns, Fábio, que o mundo continue sempre a sorrir para você. Te amo! “, escreveu ela no post.
Veja as fotos
Leia Também
As fotos publicadas por Ana Maria são do aniversário de Fábio Arruda. No último sábado (25/10), a apresentadora celebrou um momento de alegria e gratidão ao lado do marido.
O casal, que oficializou a união em abril de 2025 em uma cerimônia intimista em uma mansão nos Jardins, em São Paulo, vive um momento de cumplicidade e conexão.