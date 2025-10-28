apaixonada,-ana-maria-braga-compartilha-homenagem-ao-marido:-“presente-que-deus-me-deu”

28/10/2025
A apresentadora Ana Maria Braga encantou os seguidores nesta terça-feira (28/10) ao publicar uma homenagem ao marido, o jornalista Fábio Arruda, por seu aniversário.

“Sábado foi dia de comemorar a vida desse presente que Deus me deu. Parabéns, Fábio, que o mundo continue sempre a sorrir para você. Te amo! “, escreveu ela no post.

As fotos publicadas por Ana Maria são do aniversário de Fábio Arruda. No último sábado (25/10), a apresentadora celebrou um momento de alegria e gratidão ao lado do marido.

O casal, que oficializou a união em abril de 2025 em uma cerimônia intimista em uma mansão nos Jardins, em São Paulo, vive um momento de cumplicidade e conexão.

