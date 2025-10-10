Apaixonados! Ana Castela mostra barriga trincada e ganha elogio de Zé Felipe

A cantora Ana Castela publicou novas fotos em seu Instagram, nesta quinta-feira (9/10), e seu mais novo amor, o cantor Zé Felipe, fez questão de deixar um comentário apaixonado, exaltando a boiadeira, o que agitou as redes sociais.
A cantora aproveitou sua rede social para mostrar sua mais nova coleção de roupas, e deixou sua barrica trincada à mostra, resultado de fortes treinos e alimentação saudável. Porém, quem acabou roubando a cena da publicação foi o cantor e ex-marido de Virginia Fonseca, Zé Felipe. O sertanejo comentou dois emojis de corações vermelhos e o pequeno gesto foi suficiente para agitar os fãs do casal.
Veja as fotos
“Gamou, né, danado?”, escreveu um seguidor. “Apaixonado”, disse outro. “Ela é FANTÁSTICA”, declarou um terceiro.