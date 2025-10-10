Apaixonados! Ana Castela mostra barriga trincada e ganha elogio de Zé Felipe

10/10/2025
A cantora Ana Castela publicou novas fotos em seu Instagram, nesta quinta-feira (9/10), e seu mais novo amor, o cantor Zé Felipe, fez questão de deixar um comentário apaixonado, exaltando a boiadeira, o que agitou as redes sociais.

A cantora aproveitou sua rede social para mostrar sua mais nova coleção de roupas, e deixou sua barrica trincada à mostra, resultado de fortes treinos e alimentação saudável. Porém, quem acabou roubando a cena da publicação foi o cantor e ex-marido de Virginia Fonseca, Zé Felipe. O sertanejo comentou dois emojis de corações vermelhos e o pequeno gesto foi suficiente para agitar os fãs do casal.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@anacastelacantora
Zé Felipe e Ana CastelaFoto/Instagram/@anacastelacantora
Foto/Instagram/@ZeFelipe
Ana Castela almoça com João Guilherme e Zé FelipeFoto/Instagram/@ZeFelipe
Instagram/@anacastelacantora
Instagram/@anacastelacantora

“Gamou, né, danado?”, escreveu um seguidor. “Apaixonado”, disse outro. “Ela é FANTÁSTICA”, declarou um terceiro.

Na quarta-feira (8/10), o cantor encantou os fãs ao publicar um clique coladinho com Ana Castela nas redes sociais. Na legenda, o filho de Leonardo marcou a Boiadeira e acrescentou um emoji de coração.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios ao casal. Muitos celebraram a união com mensagens carinhosas como: “Casalzão!”, “O casal que o Brasil ama” e “Agora assumiu!”. Outros demonstraram emoção ao ver a sintonia dos dois: “Tão feliz por vocês, agora sim na mesma vibe” e “Apaixonada nesse casal!”.

