Apaixonados! Ana Castela mostra barriga trincada e ganha elogio de Zé Felipe

A cantora Ana Castela publicou novas fotos em seu Instagram, nesta quinta-feira (9/10), e seu mais novo amor, o cantor Zé Felipe, fez questão de deixar um comentário apaixonado, exaltando a boiadeira, o que agitou as redes sociais.

A cantora aproveitou sua rede social para mostrar sua mais nova coleção de roupas, e deixou sua barrica trincada à mostra, resultado de fortes treinos e alimentação saudável. Porém, quem acabou roubando a cena da publicação foi o cantor e ex-marido de Virginia Fonseca, Zé Felipe. O sertanejo comentou dois emojis de corações vermelhos e o pequeno gesto foi suficiente para agitar os fãs do casal.

Zé Felipe e Ana Castela Foto/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela almoça com João Guilherme e Zé Felipe Foto/Instagram/@ZeFelipe Instagram/@anacastelacantora

