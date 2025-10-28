28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Apaixonados! Virginia posta foto dando beijo em Vini Jr. após pedido de namoro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apaixonados!-virginia-posta-foto-dando-beijo-em-vini-jr.-apos-pedido-de-namoro

O amor está no ar! Após ser pedida em namoro por Vini Jr., Virginia compartilhou um clique romântico beijando o jogador. O registro encantou os fãs, que celebraram junto com o casal o início oficial do relacionamento.

A foto foi tirada logo após a influenciadora ser surpreendida com o pedido de namoro no quarto de um hotel. A surpresa aconteceu no quarto, com direito a cama repleta de rosas formando as iniciais do casal, alianças e até bichinhos de pelúcia.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Virginia Fonseca compartilha foto aos beijos com Vini Jr após pedido de namoroFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Virginia Fonseca compartilha foto aos beijos com Vini Jr após pedido de namoroFoto: Reprodução
Reprodução/Instagram @virginia
Viginia e Vini Jr. posam coladinhos em registros com Éder Militão e Tainá CastroReprodução/Instagram @virginia
Foto/Instagram
Vini Jr. pede Virginia em namoroFoto/Instagram
Foto/Instagram
Vini Jr. pede Virginia em namoroFoto/Instagram
Foto/Instagram
Vini Jr. pede Virginia em namoroFoto/Instagram

Leia Também

Em seu perfil no Instagram, Vini foi quem compartilhou o pedido em primeira mão. O craque publicou uma selfie em que aparece ao lado de Virgínia, no quarto de hotel, e o cenário ao fundo entrega que o momento foi pra lá de romântico: pétalas de rosas vermelhas, ursinhos de pelúcia, balões com a palavra “love” e, claro, as alianças assinadas por uma grife tradicional, a Tiffany & Co.

Vale lembrar que já havia uma grande expectativa em torno do pedido de namoro. Em entrevista à equipe do portal LeoDias, ainda no aeroporto, quando pousou, Virginia afirmou que a oficialização do romance estava “nas mãos de Deus”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost