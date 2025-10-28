Apaixonados! Virginia posta foto dando beijo em Vini Jr. após pedido de namoro

O amor está no ar! Após ser pedida em namoro por Vini Jr., Virginia compartilhou um clique romântico beijando o jogador. O registro encantou os fãs, que celebraram junto com o casal o início oficial do relacionamento.

A foto foi tirada logo após a influenciadora ser surpreendida com o pedido de namoro no quarto de um hotel. A surpresa aconteceu no quarto, com direito a cama repleta de rosas formando as iniciais do casal, alianças e até bichinhos de pelúcia.

Virginia Fonseca compartilha foto aos beijos com Vini Jr após pedido de namoro Viginia e Vini Jr. posam coladinhos em registros com Éder Militão e Tainá Castro Vini Jr. pede Virginia em namoro

Em seu perfil no Instagram, Vini foi quem compartilhou o pedido em primeira mão. O craque publicou uma selfie em que aparece ao lado de Virgínia, no quarto de hotel, e o cenário ao fundo entrega que o momento foi pra lá de romântico: pétalas de rosas vermelhas, ursinhos de pelúcia, balões com a palavra “love” e, claro, as alianças assinadas por uma grife tradicional, a Tiffany & Co.

Vale lembrar que já havia uma grande expectativa em torno do pedido de namoro. Em entrevista à equipe do portal LeoDias, ainda no aeroporto, quando pousou, Virginia afirmou que a oficialização do romance estava “nas mãos de Deus”.