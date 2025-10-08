Aparição de onça em ramal de Cruzeiro do Sul leva estudantes a faltarem às aulas por medo

A rotina escolar de estudantes do Ramal dos Zacarias, localizado na BR-364, em Cruzeiro do Sul (AC), foi drasticamente alterada nas últimas semanas devido à presença de uma onça nas proximidades da escola. Com medo de serem atacados, alunos têm deixado de frequentar as aulas, muitos consideram abandonar o ano letivo, mesmo na reta final.

Moradores relatam que o animal vem sendo visto há cerca de um mês nas redondezas e, nos últimos quatro dias, afirmam ter encontrado rastros e ouvido esturros característicos da onça. O trajeto até a escola exige que os estudantes atravessem um trecho de mata, o que tem aumentado a preocupação das famílias.

Jardson Silva, de 17 anos, estudante do 2º ano do ensino médio, é um dos jovens impactados pela situação. Ele relata que precisa sair de casa por volta das 5h da manhã, sozinho, e afirma estar considerando deixar os estudos por medo.

“Essa parte aqui da mata foi onde um morador ouviu a onça, o barulho que ela faz esturrando. Foi às 5 horas da manhã, bem na hora que as alunas passam. Eu também venho sozinho para a escola. É muito perigoso”, contou o estudante em um vídeo enviado por moradores.

A comunidade cobra providências imediatas das autoridades para garantir a segurança dos alunos no trajeto até a escola.

Em nota, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que a orientação do órgão é que a população evite circular na área suspeita e, sob nenhuma hipótese, tente capturar ou espantar o animal.

O Ibama reforça que a onça-pintada é uma espécie protegida por lei e fundamental para o equilíbrio ambiental.