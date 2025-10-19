“Apartamentos-caixão”: conheça os microapartamentos de Hong Kong

19/10/2025
Em Hong Kong o desafio em encontrar moradias faz com que pessoas precisem morar nos chamados “apartamentos-caixão”: microapartamentos, normalmente sem janelas, e que mal se consegue esticar as pernas. Reportagem divulgada pelo Fantástico neste domingo (19/10) mostra a realidade dessas pessoas que moram em uma das metrópoles mais populosas do planeta.

A moradora de um desses apartamentos, Miss Lee, paga cerca de R$ 1.400 e divide o local cercado por sacolas com a cachorrinha Bibi. Ela afirma que “morar lá é devastador”.

Os Apartamentos-caixão são microapartamentos com espaço mínimo em Hong Kong

Betty Xiao Wang, professora da Universidade de Hong Kong, explica que esses locais surgem de uma combinação entre especulação imobiliária e precariedade do trabalho. ” “Há moradores de rua em Londres, Nova York. Aqui, basicamente, eles estão alojados nas casas-caixão. Se o governo proibisse completamente, para onde iriam?”, pontua.

Mr. Tang, outro morador desses microapartamentos, divide o imóvel de nove metros quadrados com um amigo e revela ter como sonho morar em um lugar com mais conforto e privacidade. “[Quero] um banheiro em que eu consiga entrar de frente. Uma cozinha. Um espaço para colocar uma cadeira e uma mesa ao lado da cama”, detalha.

