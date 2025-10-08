08/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Apenas uma deputada do Acre votou contra adiamento de MP que taxava bancos e bets; saiba quem foi

MP 1.303/2025 previa arrecadar R$ 17 bilhões com aumento de impostos sobre bancos e apostas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Câmara dos Deputados adiou a votação da Medida Provisória 1.303/2025, que previa a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de bancos e casas de apostas, as chamadas bets. O adiamento fez com que a MP perdesse a validade, pois, para valer de fato, ela precisava ser aprovada até o prazo final desta quarta-feira (8). Com isso, o governo deixou de arrecadar os R$ 17 bilhões estimados.

Entre os deputados federais do Acre, Antônia Lúcia (Republicanos), Coronel Ulysses (União Brasil), Eduardo Velloso (União Brasil), Roberto Duarte (Republicanos), Zezinho Barbary (PP) e Zé Adriano (PP) votaram pelo adiamento, que na prática derrubou a medida. Apenas Meire Serafim (União Brasil) se posicionou contra o adiamento, sendo a única deputada acreana a tentar aprovar a proposta do governo.

Plenário da Câmara dos Deputados/Foto: Câmara dos Deputados

O que estava em jogo

A MP havia sido editada em junho e previa aumentar e criar impostos sobre algumas operações financeiras, incluindo bancos e apostas online. A oposição contestou a medida por atingir setores além das bets e por criar tributos onde antes havia isenção.

O texto chegou a ser aprovado na comissão mista por apenas um voto de diferença (13 a 12), mas no plenário o governo não conseguiu maioria: 251 deputados votaram pelo adiamento e 193 contra. A falta de consenso impediu que a MP fosse votada a tempo, levando à caducidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost