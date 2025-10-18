Apesar do mistério, final de “Vale Tudo” não supera audiência da morte de Odete Roitman

O capítulo final de “Vale Tudo” ficou longe de empolgar o público! Exibido nesta sexta-feira (17/10), o último capítulo decepcionou fãs e não superou a audiência da morte de Odete Roitman. Nas redes, sobrou revolta, memes e comparações com o clássico original de 88.

Exibida entre 21h30 e 22h20, marcou 29,9 pontos de média e chegou a picos de 30,7 na Grande São Paulo, segundo dados prévios do Kantar Ibope Media. O aguardado mistério sobre quem tentou matar Odete Roitman chegou ao fim, tendo Marco Aurélio supostamente como responsável. Mas a trama surpreendeu o público revelando que a vilã, na verdade, simulou a própria morte para escapar do país com a ajuda de Freitas.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) são presos no fim de "Vale Tudo" AgNews Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) em "Vale Tudo" Divulgação/Globo Odete (Debora Bloch) morre em "Vale Tudo" Reprodução/Globo

