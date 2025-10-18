18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Apesar do mistério, final de “Vale Tudo” não supera audiência da morte de Odete Roitman

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apesar-do-misterio,-final-de-“vale-tudo”-nao-supera-audiencia-da-morte-de-odete-roitman

O capítulo final de “Vale Tudo” ficou longe de empolgar o público! Exibido nesta sexta-feira (17/10), o último capítulo decepcionou fãs e não superou a audiência da morte de Odete Roitman. Nas redes, sobrou revolta, memes e comparações com o clássico original de 88.

Exibida entre 21h30 e 22h20, marcou 29,9 pontos de média e chegou a picos de 30,7 na Grande São Paulo, segundo dados prévios do Kantar Ibope Media. O aguardado mistério sobre quem tentou matar Odete Roitman chegou ao fim, tendo Marco Aurélio supostamente como responsável. Mas a trama surpreendeu o público revelando que a vilã, na verdade, simulou a própria morte para escapar do país com a ajuda de Freitas.

Veja as fotos

AgNews
Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) são presos no fim de “Vale Tudo”AgNews
Divulgação/Globo
Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) em “Vale Tudo”Divulgação/Globo
Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) morre em “Vale Tudo”Reprodução/Globo

Leia Também

Apesar dos altos e baixos ao longo da exibição, “Vale Tudo” terminou com média geral de 23,4 pontos, se tornando uma das novelas das nove de menor alcance do público. O auge da trama foi no capítulo 163, quando a suposta morte da Odete Roitman levou o Ibope às alturas, com 31,2 pontos.

Apesar da queda de audiência na última semana, a emissora comemorou o alto engajamento digital e o sucesso comercial da novela, que registrou recordes de ações de merchandising e ampla repercussão nas redes sociais durante sua exibição.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost