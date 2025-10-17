Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia

O influenciador Júlio Cocielo anunciou, na noite de quinta-feira (16/10), o término de seu casamento com Tatá Estaniecki.

Juntos desde 2017, os dois são pais de Beatriz e Caio, e compartilham o canal “Tacielo”, no YouTube, que soma mais de 3 milhões de inscritos.

💔 O anúncio

Nas redes sociais, Cocielo publicou um texto emocionado confirmando a separação e pedindo respeito ao momento da família.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas às vezes as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez algo para nos fortalecer… não sabemos”, escreveu.

O influenciador afirmou que, mesmo após o término, o casal continuará unido pelas responsabilidades com os filhos.

“De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, declarou.

Ele encerrou o comunicado com uma mensagem otimista e de gratidão:

“Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz. Faz parte.”

🎭 Maurício Meirelles nega envolvimento

Logo após o anúncio, internautas começaram a especular que o comediante Maurício Meirelles estaria envolvido na separação — ou que tudo não passaria de uma brincadeira do quadro “Web Bullying”, apresentado por ele em seus shows de stand-up.

A teoria ganhou força porque Tatá Estaniecki ainda não se pronunciou sobre o fim do casamento, e alguns fãs acreditaram que o anúncio pudesse ser parte de uma pegadinha.

Entretanto, Meirelles negou qualquer relação com o caso e ironizou os boatos:

“Tô fazendo show aqui em Canoas e recebi mais de 50 mensagens só no último minuto. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade mesmo… ou alguma campanha”, brincou o humorista.

Fonte: Redes sociais / Coluna LeoDias / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias