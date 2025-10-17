17/10/2025
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tata se pronuncia

O influenciador Júlio Cocielo comunicou, na noite de quinta-feira (16/10), o término de seu casamento com Tatá Estaniecki.

Juntos desde 2017, os dois são pais de Beatriz e Caio e administram o canal “Tacielo”, no YouTube, que soma mais de 3 milhões de inscritos.

O anúncio

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o criador de conteúdo contou que a separação não era algo esperado pelo casal.

“Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento”, escreveu.

Cocielo também destacou que, apesar do fim do relacionamento, ambos seguirão dividindo as responsabilidades com os filhos. “De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família”, declarou.

O influenciador ainda aproveitou o desabafo para deixar uma mensagem otimista aos seguidores. “Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro. Vamos sempre lembrar dos nossos momentos dessa forma, sorrindo!”, publicou.

Encerrando o texto, Cocielo afirmou que a história dos dois será sempre lembrada com gratidão. “Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte”, finalizou.

 

Maurício Meirelles negou envolvimento

Após o anúncio do término, alguns fãs do casal demonstraram não acreditar na separação e criaram uma teoria envolvendo o humorista Maurício Meirelles.

Nas redes sociais, internautas especularam que o comediante estaria por trás da notícia e que tudo não passaria de uma brincadeira, já que Tatá Estaniecki ainda não se pronunciou publicamente sobre o fim da relação.

A confusão surgiu porque, em seus shows de stand-up, Meirelles apresenta um quadro chamado Web Bullying, no qual costuma fazer pegadinhas em perfis de famosos para gerar repercussão nas redes.

Após ver seu nome envolvido na história, o humorista se manifestou para negar qualquer participação na suposta brincadeira.

“Tô fazendo show aqui em Canoas e recebi mais de 50 mensagens só no último minuto. Não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não estou fazendo o Web Bullying com o Cocielo. Talvez seja verdade mesmo… ou alguma campanha”, ironizou.

 

