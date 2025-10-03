Após 10 anos do fim da One Direction, Zayn Malik e Louis Tomlinson voltam a trabalhar juntos

03/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
apos-10-anos-do-fim-da-one-direction,-zayn-malik-e-louis-tomlinson-voltam-a-trabalhar-juntos

Depois de uma década separados, Zayn Malik e Louis Tomlinson voltam a trabalhar juntos, mas desta vez, fora dos palcos. Os ex-integrantes do One Direction protagonizam uma série documental da Netflix, dividida em três episódios, que acompanhará os cantores em uma viagem pelos Estados Unidos, resgatando memórias, amizade e histórias inéditas.

O projeto, confirmado pelo TMZ, promete mostrar um lado mais íntimo de dois dos artistas mais reservados da boy band, com conversas sobre vida após a fama, amor, perdas e paternidade. Fontes próximas afirmam que o documentário também abordará o falecimento de Liam Payne em 2024, e como a experiência impactou a amizade entre Zayn e Louis.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução/Instagram
Zayn MalikReprodução/Instagram
Zayn Malik e Liam Payne (Foto: Reprodução/Internet)
Zayn Malik e Liam Payne (Foto: Reprodução/Internet)
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram

A direção ficará a cargo de Nicola Marsh, conhecida por trabalhos como Demi Lovato: Child Star e Song Exploder, e a produção será da Campfire Studios, com Ross Dinerstein e Rebecca Evans como produtores executivos. Apesar da empolgação dos fãs, a atração não contará com Harry Styles ou Niall Horan, focando exclusivamente no reencontro entre Zayn e Louis.

O projeto é visto como uma oportunidade de revisitar os tempos de One Direction, mostrar a trajetória pessoal dos artistas e revelar detalhes que os fãs nunca viram, deixando claro que, embora a boy band não volte oficialmente, a parceria entre os dois ainda rende histórias, prometendo muita repercussão nas redes sociais.

