22/10/2025
Universo POP
Após 2 garotos, mãe tenta ter menina e é surpreendida pelo ultrassom

Uma mãe de Perth, na Austrália, tentou ter uma menina após dar à luz dois garotos. No entanto, ela não estava preparada para a reviravolta inesperada em seus planos familiares.

  • Entenda
  • Mãe de Tatum, de 7 anos, e Alfie, de 5, Cai Nelson-Davies queria uma filha desde sempre. Quando fez o ultrassom de 12 semanas, ficou chocada ao saber que sua família estava prestes a ficar ainda maior do que o esperado.
  • Em uma publicação no TikTok, a australiana postou uma foto que dizia: “Já tenho meninos. Tentei mais 1 vez ter uma menina.”
  • Em seguida, ela mostrou uma foto do marido, Corey Browne, cercado por seus quatro filhos, incluindo seus mais novos bebês — gêmeos idênticos.

Foto colorida de quatro crianças e um homem - MetrópolesCai mostrando o antes e depois da sua família

“Na minha primeira ultrassonografia, com cinco semanas, me disseram que era apenas um único bebê. Só na minha segunda ultrassonografia, com 12 semanas, me informaram que eu estava grávida de gêmeos, foi uma loucura ouvir isso”, contou ao portal Newsweek.

Descoberta

Cai sentiu uma mistura de emoções depois de descobrir que os gêmeos eram meninos.

“Quando descobri que eram gêmeos, pensei que pelo menos tínhamos o dobro de chances de uma ser menina. Aí, nos disseram que éramos idênticos, então eu sabia que se nos dissessem que o gêmeo A era um menino, o gêmeo B também seria um menino”, disse a mãe.

Após o choque inicial, a perspectiva de Cai mudou. “Depois de um tempo, também foi emocionante, pois gêmeos idênticos são uma bênção.”

Agora, a vida da mãe de quatro meninos , incluindo os gêmeos Tommy e Luka está longe de ser tranquila. “A vida é uma loucura. É barulhenta, caótica, desafiadora, com muitas brigas, muitos super-heróis, muitos dinossauros – e também com muitos abraços e amor”, finalizou Cai.

