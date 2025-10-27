Após 5 anos fechado, icônico hotel do DF começa a ser reformado nesta 2ª

A tão esperada reforma de um dos mais tradicionais empreendimentos da capital federal começa nesta segunda-feira (27/10). O Hotel Nacional de Brasília será totalmente reformado pelo consórcio Incorp Empreendimentos Imobiliários SA, composto por duas empresas de Brasília que arremataram o imóvel em leilão, por R$ 93 milhões, em 2018.
Apartamentos, salas de reunião, restaurantes, sauna, piscina e demais dependências da edificação serão revitalizadas dentro de um dos patrimônios da história de Brasília e um dos ícones do início da construção da cidade. A estética da fachada do prédio será preservada.
O tempo estimado pelo Grupo Hoteleiro Bittar e pela Construtora Luner para a conclusão dos serviços é de até três anos.
Contudo, Lutfallah Farah, um dos sócios da Incorp, considera terminar as obras até 21 de abril de 2028, coincidindo a reabertura do hotel com o aniversário de Brasília.
“O objetivo do Consórcio Incorp é devolver os dias de glória do Hotel Nacional, reconduzindo-o ao lugar de referência que tem para o mercado hoteleiro da capital federal”, destacou o proprietário.
Posse
O hotel foi totalmente esvaziado após ordem de despejo em 2020. Após realocar todos os hóspedes e moradores na manhã de 21 de junho daquele ano, o Hotel Nacional fechou as portas e iniciou os estudos do projeto de reforma priorizando a preservação da área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Os estudos foram desenvolvidos em colaboração com o Iphan e envolveu dois renomados escritórios de arquitetura do país, o Anastassiadis Arquitetos e o Dávila Arquitetura.
O plano foi amplamente debatido e recebeu aprovação unânime com 31 votos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh).
“Galgamos um caminho muito grande para poder chegar até a aprovação do projeto e o início das obras”, acrescentou Lutfallah Farah.
História preservada
O hotel reformado contará com 280 a 290 apartamentos, que variam de suítes standard a luxo. O projeto também visa resgatar elementos históricos como o Bar do Senadinho.
O projeto vai além da área do seu prédio original, aproveitando melhor o terreno do quarteirão que antes abrigava apenas o hotel. Assim, ao lado do edifício em si, que será revitalizado e continuará funcionando como um equipamento de hospedagem, serão construídos dois novos setores: o Setor A (espaço institucional) e o Setor B, composto por shopping, setor das artes e residences.
Veja imagem ilustrativa do projeto:
Juntos, eles funcionarão de forma integrada ao hotel, como um só ecossistema que reunirá hospitalidade, eventos, compras, wellness, gastronomia, artes, serviços, lazer e opções de estadia de curta ou longa duração.
Estes novos espaços priorizarão elementos como acessibilidade, com vias internas para tráfego de veículos e circulação de pedestres, controle térmico através da vegetação, das sombras e de espelhos d`água, além de ventilação natural.
Os materiais usados, com predomínio de madeiras, pedras e vidros, e os espaços amplos, geométricos e abertos, deixam clara a inspiração na natureza do cerrado e na arquitetura e urbanismo de Brasília.
Confira as projeções:
Projeção da reforma
Projeção da reforma
Áreas serão modernizadas
Áreas serão modernizadas
Imagem ilustrativa dos corredores
Imagem ilustrativa dos corredores
Imagem ilustrativa da recepção
Imagem ilustrativa da recepção
Imagem ilustrativa do interior do hotel
Imagem ilustrativa do interior do hotel
Imagem ilustrativa de espaço para descanso e bar
Imagem ilustrativa de espaço para descanso e bar
“O Bar do Senadinho será um novo espaço que promete reviver os tempos áureos do bar do Hotel Nacional, nos anos 60 e 70, quando foi palco de grandes encontros entre políticos e empresários de Brasília. O Fumoir, por sua vez, será um Cigar Club, onde os amantes de charutos poderão fazer seus encontros e reuniões e desfrutar de sua paixão em comum com muito luxo e privacidade”, disse o sócio.
A Incorp contratou ainda a historiadora Joseana Costa, arquiteta da Gema Arquitetura e Urbanismo, para fazer o registro histórico-documental do Hotel Nacional e catalogar as obras de arte e itens históricos do hotel, garantindo sua preservação.
Itens não considerados históricos, como camas e louças sanitárias antigas, foram vendidos em quatro leilões, e os itens não vendidos foram doados para instituições de caridade.
Venda
Pertencente à família Canhedo, o Hotel Nacional foi colocado à venda pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. A contragosto dos Canhedo, o Hotel Nacional entrou na massa falida da Petroforte Petróleo Ltda, que era credora das empresas de transporte aéreo e terrestre dos Canhedo.
Formado por uma rede de hotéis (Bittar) e a Luner (construtora dos irmãos Farah), o consórcio Incorp vai reformar as instalações do Hotel Nacional para disponibilizar o serviço ao público em breve.
Tradição
Inaugurado em 1961, o Hotel Nacional se tornou reduto da alta classe, por onde passaram celebridades, personalidades internacionais e figuras políticas.
A suíte presidencial, por exemplo, a qual em 1968 hospedou a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, virou residência do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).
Também fazem parte da extensa lista de hóspedes ilustres: os ex-presidentes dos Estados Unidos Jimmy Carter e Ronald Reagan; o ex-presidente francês Charles De Gaulle; e a ex-primeira-ministra da Índia Indira Gandhi; e a atriz brasileira Leila Diniz.
Em 2018, o Metrópoles hospedou-se no imóvel do Setor Hoteleiro Sul e circulou por seus andares durante 24 horas de estadia. A experiência mostrou que o lugar, o qual ainda guardava boa parte da mobília de inauguração e muitas histórias, havia deixado o glamour no passado.
Ação de despejo no Hotel Nacional ocorreu na manhã de quarta-feira (24/06), no ano de 2020
Rafaela Felicciano/Metrópoles2 de 16
Hotel tinha 347 quartos distribuídos em 10 andares
Igo Estrela/Metrópoles3 de 16
Hotel Nacional acabou leiloado por R$ 92,9 milhões
Igo Estrela/Metrópoles4 de 16
Poucas pessoas frequentaram o lobby do hotel no feriado de 15 de novembro de 2018
Igo Estrela/Metrópoles5 de 16
O Salão Vermelho, próximo ao restaurante Coffee Shop
Igo Estrela/Metrópoles6 de 16
Salões onde eram feitas festas de gala para a alta sociedade estavam fechados em véspera de feriado, em 2018
Igo Estrela/Metrópoles7 de 16
Restaurante Coffee Shop
Restaurante Coffee Shop
Marcas do hotel apagadas com o tempo
Marcas do hotel apagadas com o tempo
Piscina tem 15m x 12m, com profundidade de 2m
Piscina tem 15m x 12m, com profundidade de 2m
Reunião de oração era realizada periodicamente no hotel
Igo Estrela/Metrópoles11 de 16
No hotel, havia quatro elevadores sociais
No hotel, havia quatro elevadores sociais
Hotel também já hospedou o ex-presidente francês Charles de Gaulle
Igo Estrela/Metrópoles13 de 16
Espaço reservado para a família Canhedo, proprietária do hotel, no restaurante Coffee Shop, ao lado da piscina
Igo Estrela/Metrópoles14 de 16
Bar ficou vazio em noite de pré-feriado em 2018
Igo Estrela/Metrópoles15 de 16
Antigamente, local recebia políticos
Antigamente, local recebia políticos
Quarto no 6º andar
Quarto no 6º andar