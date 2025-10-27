Após 5 anos fechado, icônico hotel do DF começa a ser reformado nesta 2ª

A tão esperada reforma de um dos mais tradicionais empreendimentos da capital federal começa nesta segunda-feira (27/10). O Hotel Nacional de Brasília será totalmente reformado pelo consórcio Incorp Empreendimentos Imobiliários SA, composto por duas empresas de Brasília que arremataram o imóvel em leilão, por R$ 93 milhões, em 2018.

Apartamentos, salas de reunião, restaurantes, sauna, piscina e demais dependências da edificação serão revitalizadas dentro de um dos patrimônios da história de Brasília e um dos ícones do início da construção da cidade. A estética da fachada do prédio será preservada.

O tempo estimado pelo Grupo Hoteleiro Bittar e pela Construtora Luner para a conclusão dos serviços é de até três anos.

Leia também

Contudo, Lutfallah Farah, um dos sócios da Incorp, considera terminar as obras até 21 de abril de 2028, coincidindo a reabertura do hotel com o aniversário de Brasília.

“O objetivo do Consórcio Incorp é devolver os dias de glória do Hotel Nacional, reconduzindo-o ao lugar de referência que tem para o mercado hoteleiro da capital federal”, destacou o proprietário.

Posse

O hotel foi totalmente esvaziado após ordem de despejo em 2020. Após realocar todos os hóspedes e moradores na manhã de 21 de junho daquele ano, o Hotel Nacional fechou as portas e iniciou os estudos do projeto de reforma priorizando a preservação da área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Os estudos foram desenvolvidos em colaboração com o Iphan e envolveu dois renomados escritórios de arquitetura do país, o Anastassiadis Arquitetos e o Dávila Arquitetura.

O plano foi amplamente debatido e recebeu aprovação unânime com 31 votos do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh).

“Galgamos um caminho muito grande para poder chegar até a aprovação do projeto e o início das obras”, acrescentou Lutfallah Farah.

História preservada

O hotel reformado contará com 280 a 290 apartamentos, que variam de suítes standard a luxo. O projeto também visa resgatar elementos históricos como o Bar do Senadinho.

O projeto vai além da área do seu prédio original, aproveitando melhor o terreno do quarteirão que antes abrigava apenas o hotel. Assim, ao lado do edifício em si, que será revitalizado e continuará funcionando como um equipamento de hospedagem, serão construídos dois novos setores: o Setor A (espaço institucional) e o Setor B, composto por shopping, setor das artes e residences.

Veja imagem ilustrativa do projeto:

Juntos, eles funcionarão de forma integrada ao hotel, como um só ecossistema que reunirá hospitalidade, eventos, compras, wellness, gastronomia, artes, serviços, lazer e opções de estadia de curta ou longa duração.

Estes novos espaços priorizarão elementos como acessibilidade, com vias internas para tráfego de veículos e circulação de pedestres, controle térmico através da vegetação, das sombras e de espelhos d`água, além de ventilação natural.

Os materiais usados, com predomínio de madeiras, pedras e vidros, e os espaços amplos, geométricos e abertos, deixam clara a inspiração na natureza do cerrado e na arquitetura e urbanismo de Brasília.

Confira as projeções:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Projeção da reforma

Imagem Ilustrativa cedida ao Metrópoles 2 de 6

Áreas serão modernizadas

Imagem Ilustrativa cedida ao Metrópoles 3 de 6

Imagem ilustrativa dos corredores

Imagem Ilustrativa cedida ao Metrópoles 4 de 6

Imagem ilustrativa da recepção

Imagem Ilustrativa cedida ao Metrópoles 5 de 6

Imagem ilustrativa do interior do hotel

Imagem Ilustrativa cedida ao Metrópoles 6 de 6

Imagem ilustrativa de espaço para descanso e bar

Imagem Ilustrativa cedida ao Metrópoles

“O Bar do Senadinho será um novo espaço que promete reviver os tempos áureos do bar do Hotel Nacional, nos anos 60 e 70, quando foi palco de grandes encontros entre políticos e empresários de Brasília. O Fumoir, por sua vez, será um Cigar Club, onde os amantes de charutos poderão fazer seus encontros e reuniões e desfrutar de sua paixão em comum com muito luxo e privacidade”, disse o sócio.

A Incorp contratou ainda a historiadora Joseana Costa, arquiteta da Gema Arquitetura e Urbanismo, para fazer o registro histórico-documental do Hotel Nacional e catalogar as obras de arte e itens históricos do hotel, garantindo sua preservação.

Itens não considerados históricos, como camas e louças sanitárias antigas, foram vendidos em quatro leilões, e os itens não vendidos foram doados para instituições de caridade.

Venda

Pertencente à família Canhedo, o Hotel Nacional foi colocado à venda pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. A contragosto dos Canhedo, o Hotel Nacional entrou na massa falida da Petroforte Petróleo Ltda, que era credora das empresas de transporte aéreo e terrestre dos Canhedo.

Formado por uma rede de hotéis (Bittar) e a Luner (construtora dos irmãos Farah), o consórcio Incorp vai reformar as instalações do Hotel Nacional para disponibilizar o serviço ao público em breve.

Tradição

Inaugurado em 1961, o Hotel Nacional se tornou reduto da alta classe, por onde passaram celebridades, personalidades internacionais e figuras políticas.

A suíte presidencial, por exemplo, a qual em 1968 hospedou a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, virou residência do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB).

Também fazem parte da extensa lista de hóspedes ilustres: os ex-presidentes dos Estados Unidos Jimmy Carter e Ronald Reagan; o ex-presidente francês Charles De Gaulle; e a ex-primeira-ministra da Índia Indira Gandhi; e a atriz brasileira Leila Diniz.

Em 2018, o Metrópoles hospedou-se no imóvel do Setor Hoteleiro Sul e circulou por seus andares durante 24 horas de estadia. A experiência mostrou que o lugar, o qual ainda guardava boa parte da mobília de inauguração e muitas histórias, havia deixado o glamour no passado.

16 imagens Fechar modal. 1 de 16

Ação de despejo no Hotel Nacional ocorreu na manhã de quarta-feira (24/06), no ano de 2020

Rafaela Felicciano/Metrópoles 2 de 16

Hotel tinha 347 quartos distribuídos em 10 andares

Igo Estrela/Metrópoles 3 de 16

Hotel Nacional acabou leiloado por R$ 92,9 milhões

Igo Estrela/Metrópoles 4 de 16

Poucas pessoas frequentaram o lobby do hotel no feriado de 15 de novembro de 2018

Igo Estrela/Metrópoles 5 de 16

O Salão Vermelho, próximo ao restaurante Coffee Shop

Igo Estrela/Metrópoles 6 de 16

Salões onde eram feitas festas de gala para a alta sociedade estavam fechados em véspera de feriado, em 2018

Igo Estrela/Metrópoles 7 de 16

Restaurante Coffee Shop

Igo Estrela/Metrópoles 8 de 16

Marcas do hotel apagadas com o tempo

Igo Estrela/Metrópoles 9 de 16

Piscina tem 15m x 12m, com profundidade de 2m

Igo Estrela/Metrópoles 10 de 16

Reunião de oração era realizada periodicamente no hotel

Igo Estrela/Metrópoles 11 de 16

No hotel, havia quatro elevadores sociais

Igo Estrela/Metrópoles 12 de 16

Hotel também já hospedou o ex-presidente francês Charles de Gaulle

Igo Estrela/Metrópoles 13 de 16

Espaço reservado para a família Canhedo, proprietária do hotel, no restaurante Coffee Shop, ao lado da piscina

Igo Estrela/Metrópoles 14 de 16

Bar ficou vazio em noite de pré-feriado em 2018

Igo Estrela/Metrópoles 15 de 16

Antigamente, local recebia políticos

Igo Estrela/Metrópoles 16 de 16

Quarto no 6º andar

Manoela Albuquerque / Metrópoles