Após a 4ª colocação no Torneio Abertura, Brasília Basquete foca na estreia do NBB

O CAIXA/BRASÍLIA BASQUETE está na reta final de preparação para o início do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. A equipe entra em quadra no dia 22 de outubro, às 20h, na Arena BRB Nilson Nelson, diante do Basquete Osasco, estreante na competição. Depois do bom teste no Torneio Abertura e semanas intensas de treinos, o grupo comandado pelo técnico Dedé Barbosa foca nos últimos ajustes antes da estreia. A expectativa é alta para o início da Temporada Monumental, que promete recolocar Brasília entre as grandes forças do basquete nacional.
“O time vem evoluindo muito nas últimas semanas. Estamos prontos para representar Brasília com intensidade e raça. Queremos começar o NBB com vitória, diante da nossa torcida, e fazer da nossa casa um verdadeiro caldeirão” , destacou o técnico Dedé Barbosa.
Os atletas também reforçam o chamado para que a torcida compareça em peso e transforme o ginásio no sexto jogador. O clima é de confiança e mobilização dentro e fora da quadra. “A gente quer ver o Nilson Nelson pulsando. É o reencontro do Brasília com a sua torcida, com a energia da cidade. Esse apoio faz toda a diferença para o grupo” , afirmou o capitão Pedro Mendonça.
Com um elenco que mescla experiência e energia, o CAIXA Brasília aposta em uma temporada consistente e competitiva. Destaques como Kevin Crescenzi, Daniel Von Haydin, Brunão e Renato Carbonari se unem a jovens promessas como Buiú, Luquinhas e Guga, em uma formação equilibrada e com profundidade de elenco.
Confira o elenco completo do CAIXA Brasília Basquete 2025/26:
#1 Davi Rodrigues Santana Lopes de Oliveira – ”Mosquito” – Ala/Armador
#6 Gustavo da Silva de Jesus – ”Guga” – Armador
#7 Kevin Freitas Crescenzi – Ala/Armador
#9 Pedro Mendonça Ferreira da Silva – Ala
#10 Lucas Raphael Lacerda Santana – ”Luquinhas” – Armador
#11 Bruno Henrique Pedro Cardoso – ”Brunão” – Ala/Pivô
#13 Rafael Paulichi – Ala/Pivô
#14 Matheus Santos Neves da Silva – ”Buiú” – Armador
#15 Renato Carbonari – Pivô
#27 Luiz Matheus Pereira Zago Belem – ”Zago” – Ala/pivô
#30 Daniel Von Haydin – Ala
#77 Állan Vinícius Araújo Brito – ”Beller” – Ala/Pivô
Técnico: Dedé Barbosa
Confira os 6 primeiros jogos do Caixa Brasília em casa:
Serviço
NBB 2025/26 – 1ª Rodada
Arena BRB Nilson Nelson – Brasília/DF
Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 – 20h – CAIXA Brasília Basquete x Basquete Osasco
