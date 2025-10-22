Após absolvição, Filipe Luís se pronuncia sobre Garotos do Ninho

Na noite dessa quarta-feira (22/10), o Flamengo venceu o Racing por 1 x 0, com gol de Carrascal, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, Filipe Luís comentou sobre o caso dos Garotos do Ninho, após absolvição de sete réus.

“Todos vocês sabem, a conexão que eu tenho é muito forte com esses meninos e eu sempre vou no memorial que tem lá no Ninho. Eu fico sozinho lá e, sobre a Justiça, realmente eu não estou nada por dentro disso. A única coisa que eu estou por dentro é, independente do que aconteça, da dor que esses pais sentem”, iniciou Filipe Luís.

Bombeiros vistoriam local do incêndio no Ninho do Urubu

Ao longo da resposta do treinador do Flamengo, o comandante rubro-negro disse que sempre se coloca à disposição quando os pais, que perderam seus filhos, precisam de ajuda.

“Por isso que eu sempre volto a repetir, eu estou aqui para ajudar qualquer um deles que quiser, converso com alguns, tenho muito carinho por eles e me coloco à disposição sempre com o que eles precisam pra ajudar. E como eu sempre falo, enquanto eu estiver aqui eles jamais serão esquecidos”, encerrou Filipe Luís.

Na última terça-feira (21/10), a justiça do Rio de Janeiro absolveu sete réus do incêndio do Ninho do Urubu, que matou 10 jovens jogadores do Flamengo que tinham idades entre 14 e 16 anos. O caso ocorreu em 2019 e causou grande comoção na população brasileira.