Após acordo sobre Gaza, Trump diz que Irã também busca a paz

Após o anúncio sobre o fim da guerra na Faixa de Gaza, Donald Trump revelou que o Irã, apontado como um dos principais apoiadores do Hamas na região, disse que pretende “trabalhar pela paz”. A declaração do presidente dos Estados Unidos aconteceu nesta quinta-feira (9/10), durante reunião do gabinete norte-americano.
Sem dar maiores detalhes, Trump afirmou que Teerã buscou Washington para dar sinal verde ao acordo — mesmo que os dois países não possuam relações diplomáticas.
“O Irã quer trabalhar pela paz agora, eles nos informaram”, disse o presidente dos EUA. “E eles reconheceram que são totalmente a favor deste acordo”.
O lado iraniano ainda não confirmou o possível contato com o governo norte-americano, de forma direta ou indireta.
Apesar disso, o Ministério das Relações do Irã disse que o país apoia “qualquer iniciativa que vise acabar com a guerra e o genocídio em Gaza”, e pediu vigilância contra possíveis “violações de compromissos pelo regime israelense”.
Leia também
-
Após anunciar paz em Gaza, Trump espera reféns livres até 2ª ou 3ª
-
Trump anuncia fim da guerra entre Israel e Hamas em Gaza
-
Brasileiros detidos por Israel em flotilha para Gaza chegam a SP
-
Israel prepara retirada das tropas de Gaza após anúncio de cessar-fogo
Fim da guerra
Após dois anos, e um cessar-fogo inicial frágil, o governo dos EUA divulgou um plano de paz para a guerra na Faixa de Gaza em 29 de setembro.
Depois de discussões sobre os pontos do acordo, Israel e Hamas o acordo de paz para a primeira fase da trégua no enclave palestino nesta quarta-feira (8/10), no Egito.
Os detalhes sobre o início do cessar-fogo ainda não estão claros. A expectativa, porém, é de que os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados, em troca de prisioneiros palestinos, neste primeiro momento. Além disso, Israel deve iniciar a retirada gradual de tropas da região.
De acordo com Trump, os reféns israelense que ainda estão na Faixa de Gaza, entre vivos e mortos, devem ser libertados até a próxima terça-feira (13/10).