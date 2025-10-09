Após acordo sobre Gaza, Trump diz que Irã também busca a paz

Após o anúncio sobre o fim da guerra na Faixa de Gaza, Donald Trump revelou que o Irã, apontado como um dos principais apoiadores do Hamas na região, disse que pretende “trabalhar pela paz”. A declaração do presidente dos Estados Unidos aconteceu nesta quinta-feira (9/10), durante reunião do gabinete norte-americano.

Sem dar maiores detalhes, Trump afirmou que Teerã buscou Washington para dar sinal verde ao acordo — mesmo que os dois países não possuam relações diplomáticas.

“O Irã quer trabalhar pela paz agora, eles nos informaram”, disse o presidente dos EUA. “E eles reconheceram que são totalmente a favor deste acordo”.

O lado iraniano ainda não confirmou o possível contato com o governo norte-americano, de forma direta ou indireta.

Apesar disso, o Ministério das Relações do Irã disse que o país apoia “qualquer iniciativa que vise acabar com a guerra e o genocídio em Gaza”, e pediu vigilância contra possíveis “violações de compromissos pelo regime israelense”.

Fim da guerra

Após dois anos, e um cessar-fogo inicial frágil, o governo dos EUA divulgou um plano de paz para a guerra na Faixa de Gaza em 29 de setembro.

Depois de discussões sobre os pontos do acordo, Israel e Hamas o acordo de paz para a primeira fase da trégua no enclave palestino nesta quarta-feira (8/10), no Egito.

Os detalhes sobre o início do cessar-fogo ainda não estão claros. A expectativa, porém, é de que os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados, em troca de prisioneiros palestinos, neste primeiro momento. Além disso, Israel deve iniciar a retirada gradual de tropas da região.

De acordo com Trump, os reféns israelense que ainda estão na Faixa de Gaza, entre vivos e mortos, devem ser libertados até a próxima terça-feira (13/10).