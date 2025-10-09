09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Após acordo sobre Gaza, Trump diz que Irã também busca a paz

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-acordo-sobre-gaza,-trump-diz-que-ira-tambem-busca-a-paz

Após o anúncio sobre o fim da guerra na Faixa de Gaza, Donald Trump revelou que o Irã, apontado como um dos principais apoiadores do Hamas na região, disse que pretende “trabalhar pela paz”. A declaração do presidente dos Estados Unidos aconteceu nesta quinta-feira (9/10), durante reunião do gabinete norte-americano.

Sem dar maiores detalhes, Trump afirmou que Teerã buscou Washington para dar sinal verde ao acordo — mesmo que os dois países não possuam relações diplomáticas.

“O Irã quer trabalhar pela paz agora, eles nos informaram”, disse o presidente dos EUA. “E eles reconheceram que são totalmente a favor deste acordo”.

O lado iraniano ainda não confirmou o possível contato com o governo norte-americano, de forma direta ou indireta.

Apesar disso, o Ministério das Relações do Irã disse que o país apoia “qualquer iniciativa que vise acabar com a guerra e o genocídio em Gaza”, e pediu vigilância contra possíveis “violações de compromissos pelo regime israelense”.

Leia também

Fim da guerra

Após dois anos, e um cessar-fogo inicial frágil, o governo dos EUA divulgou um plano de paz para a guerra na Faixa de Gaza em 29 de setembro.

Depois de discussões sobre os pontos do acordo,  Israel e Hamas o acordo de paz para a primeira fase da trégua no enclave palestino nesta quarta-feira (8/10), no Egito.

Os detalhes sobre o início do cessar-fogo ainda não estão claros. A expectativa, porém, é de que os reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados, em troca de prisioneiros palestinos, neste primeiro momento. Além disso, Israel deve iniciar a retirada gradual de tropas da região.

De acordo com Trump, os reféns israelense que ainda estão na Faixa de Gaza, entre vivos e mortos, devem ser libertados até a próxima terça-feira (13/10).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost