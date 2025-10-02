Após “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres será protagonista de “Os Corretores”

Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Fernanda Torres foi confirmada como protagonista do novo longa “Os Corretores”. O anúncio foi feito pela Sony Pictures na última quarta-feira (1º/9).

Dirigido por Andrucha Waddington, o filme marca o retorno da atriz às telonas após sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Além de atuar, Fernanda também assina o roteiro. O elenco inclui ainda Milhem Cortaz, conhecido por “Tropa de Elite”. As gravações começam em outubro.

“Os Corretores” terá distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução da Globo Filmes e Sony Pictures, retomando a parceria de sucesso iniciada com “Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro no início deste ano.

Entre os destaques da carreira de Andrucha Waddington estão “Eu Tu Eles” (vencedor do prêmio NHK e de Melhor Roteiro), “Casa de Areia” (vencedor do Sundance NHK de Melhor Roteiro) e “Gêmeas” (coprodução Brasil-Espanha, vencedora de dois prêmios Goya).