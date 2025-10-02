02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Após “Ainda Estou Aqui”, Fernanda Torres será protagonista de “Os Corretores”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-“ainda-estou-aqui”,-fernanda-torres-sera-protagonista-de-“os-corretores”

Após o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Fernanda Torres foi confirmada como protagonista do novo longa “Os Corretores”. O anúncio foi feito pela Sony Pictures na última quarta-feira (1º/9).

Dirigido por Andrucha Waddington, o filme marca o retorno da atriz às telonas após sua indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Além de atuar, Fernanda também assina o roteiro. O elenco inclui ainda Milhem Cortaz, conhecido por “Tropa de Elite”. As gravações começam em outubro.

Veja as fotos

Foto: @pedrobozan / Reprodução: Instagram
Atriz Fernanda TorresFoto: @pedrobozan / Reprodução: Instagram
Foto: @pedrobozan
Atriz Fernanda TorresFoto: @pedrobozan
Foto: @pedrobozan
Atriz Fernanda TorresFoto: @pedrobozan
Reprodução / Instagram: @oficialfernandatorres
Fernanda TorresReprodução / Instagram: @oficialfernandatorres
Reprodução: Instagram/@oficialfernandatorres
Fernanda Torres e Walter SallesReprodução: Instagram/@oficialfernandatorres

Leia Também

“Os Corretores” terá distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução da Globo Filmes e Sony Pictures, retomando a parceria de sucesso iniciada com “Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro no início deste ano.

Entre os destaques da carreira de Andrucha Waddington estão “Eu Tu Eles” (vencedor do prêmio NHK e de Melhor Roteiro), “Casa de Areia” (vencedor do Sundance NHK de Melhor Roteiro) e “Gêmeas” (coprodução Brasil-Espanha, vencedora de dois prêmios Goya).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost