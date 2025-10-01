Após alta hospitalar, Gracyanne Barbosa recebe presente romântico

01/10/2025
Após sofrer uma lesão no “Dança dos Famosos”, Gracyanne Barbosa precisou passar por uma cirurgia no joelho, mas recebeu alta nesta terça-feira (30/9). Durante a recuperação, ela compartilhou nos stories um presente especial em clima de romance.

A influenciadora fitness rompeu o tendão do joelho esquerdo durante uma apresentação no quadro do “Domingão com Huck”. O mimo que chamou atenção foi uma caixa em formato de coração, repleta de rosas vermelhas e detalhes dourados. “Me sentindo amada”, escreveu Gracyanne, sem revelar a identidade do remetente.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Gracyanne Barbosa mostra presente no estilo romântico após alta hospitalarReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @graoficial
Internada após lesão, Gracyanne Barbosa mostra corpo inchado e atualiza fãs sobreReprodução/Instagram @graoficial
Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne desabafa após lesão no DançaReprodução/Instagram @graoficial
Reprodução: Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa revela ter pedido 11 kg e o motivo tem a ver com o “Dança dos Famosos”Reprodução: Instagram @graoficial
Reprodução/Portal LeoDias
Gracyanne mostra academia em casaReprodução/Portal LeoDias

Gracyanne recebe alta hospitalar

Após o procedimento, a musa fitness deixou o hospital em uma cadeira de rodas, ainda com dor e inchaço na região operada. Nas redes sociais, ela abriu o coração sobre o desafio que terá pela frente.”Eu tenho certeza que eu não tô sozinha. Tem todos vocês comigo e eu acho que hoje eu começo a maior dança da minha vida. A dança da recuperação”, refletiu.

