Após Ana Castela confirmar romance com Zé Felipe, cantor diz estar vivendo a melhor fase da vida

Após semanas de especulação, e com a recente confirmação do affair por Ana Castela, o cantor Zé Felipe abriu o jogo sobre a nova fase de sua vida pessoal. O sertanejo afirmou que está extremamente contente com o momento que vive. “Muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, declarou o artista, ex-marido de Virginia Fonseca em vídeo que circulou na internet na quinta-feira (2/10).

“Tô bem, acho que quando a pessoa está feliz tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus,” ele complementou em entrevista ao Portal do João, do programa de João Silva, do SBT. O cantor deixou claro que seu relacionamento com Ana Castela está progredindo e tem sido uma experiência prazerosa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Após Ana Castela confirmar romance com Zé Felipe, cantor diz estar vivendo a melhor fase da sua vida Reprodução: Instagram @portaldojoaosilva Ana Castela e Zé Felipe Reprodução / Instagram: @zefelipe Amigo de Ana Castela e Zé Felipe registra momento fofo Foto/Instagram/OdoricoReis Ana Castela e Zé Felipe Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

O clima de satisfação é compartilhado por Ana Castela. Durante uma coletiva de imprensa no DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, ela falou abertamente pela primeira vez, admitindo que ela e Zé estão se conhecendo melhor.

A cantora, no entanto, expressou o desejo de que a relação se desenvolva de forma natural e sem pressa. “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus,” afirmou.