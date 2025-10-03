03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Após Ana Castela confirmar romance com Zé Felipe, cantor diz estar vivendo a melhor fase da vida

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-ana-castela-confirmar-romance-com-ze-felipe,-cantor-diz-estar-vivendo-a-melhor-fase-da-vida

Após semanas de especulação, e com a recente confirmação do affair por Ana Castela, o cantor Zé Felipe abriu o jogo sobre a nova fase de sua vida pessoal. O sertanejo afirmou que está extremamente contente com o momento que vive. “Muito feliz! Acho que estou vivendo a fase mais feliz da minha vida. Está leve, está tudo incrível”, declarou o artista, ex-marido de Virginia Fonseca em vídeo que circulou na internet na quinta-feira (2/10).

“Tô bem, acho que quando a pessoa está feliz tudo flui. Só tenho a agradecer a Deus,” ele complementou em entrevista ao Portal do João, do programa de João Silva, do SBT. O cantor deixou claro que seu relacionamento com Ana Castela está progredindo e tem sido uma experiência prazerosa.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @portaldojoaosilva
Após Ana Castela confirmar romance com Zé Felipe, cantor diz estar vivendo a melhor fase da sua vidaReprodução: Instagram @portaldojoaosilva
Reprodução / Instagram: @zefelipe
Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram: @zefelipe
Foto/Instagram/OdoricoReis
Amigo de Ana Castela e Zé Felipe registra momento fofoFoto/Instagram/OdoricoReis
GEKmLBX8 Ana Castela e Ze Felipe
Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé FelipeFoto: Reprodução/Instagram

Leia Também

O clima de satisfação é compartilhado por Ana Castela. Durante uma coletiva de imprensa no DVD de 15 anos de carreira de Naiara Azevedo, ela falou abertamente pela primeira vez, admitindo que ela e Zé estão se conhecendo melhor.

A cantora, no entanto, expressou o desejo de que a relação se desenvolva de forma natural e sem pressa. “A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas a gente está seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, graças a Deus,” afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost