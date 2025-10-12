Após anel de noivado de R$5 milhões, saiba quanto custou a aliança de Franciny Ehlke

12/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Franciny Ehlke, de 26 anos, e Tony Maleh, de 36, oficializaram o casamento em uma cerimônia realizada na Itália no último sábado (11/10). A troca de alianças chamou atenção dos internautas, que voltaram a especular sobre o valor das joias usadas pela influenciadora. Afinal, quanto custa a aliança que agora acompanha o anel de noivado avaliado em R$ 5 milhões?

A peça escolhida é da Cartier, da coleção LOVE, feita em ouro 18K e cravejada com 88 diamantes de lapidação brilhante, totalizando 0,31 quilate. Em ouro rosa, o modelo está avaliado em R$ 81,5 mil.

Veja as fotos

Reprodução
Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução: Instagram @francinyehlke
Reprodução/Instagram @FrancinyEhlke
Já o anel de noivado, presente de Tony, é uma joia da marca Glamira, confeccionada em ouro branco de 9 quilates, com um diamante central de 0,3 quilate e outras 35 pedras de brilhante ao redor do aro. A peça é estimada em R$ 5,1 milhões.

Franciny e Tony subiram ao altar poucos meses após assumirem o relacionamento publicamente, em janeiro deste ano. Em fevereiro, ficaram noivos, e em março oficializaram a união em Las Vegas, nos Estados Unidos, antes da cerimônia na Itália.

