Após anos foragido, homem acusado por duplo homicídio é preso em Rio Branco; veja detalhes

Idenir de Menezes Oliveira, conhecido nos meios criminosos como “Mandim” e “Denes”, foi preso na quinta-feira, 9, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Acre. A prisão ocorreu na invasão do Cruzeirinho, localizada na Rua Topázio, na zona alta de Rio Branco.

Idenir era procurado por dois mandados de prisão relacionados a homicídios ocorridos em 2009 e 2011, ambos no estado do Acre. Além disso, ele estava foragido do Rio Grande do Norte (RN), onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas e chegou a utilizar um documento de identificação falso durante o processo legal.

Após retornar ao Acre, o acusado manteve-se escondido, atuando no abastecimento de pontos de venda de drogas nos bairros Preventório e Papouco. Com a sua prisão, moradores da região central de Rio Branco relataram à polícia que Idenir era responsável por diversas ameaças e extorsões na área. A Polícia Civil continua investigando o envolvimento de Idenir em outros crimes na região.

