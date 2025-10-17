Após anunciar fim do casamento, Júlio Cocielo retira sobrenome de Tata Estaniecki das redes sociais

Depois de Tata Estaniecki remover o sobrenome de casada de seus perfis nas redes sociais, Júlio Cocielo também fez o mesmo. O humorista, que usava o nome da ex-esposa em suas redes, retirou a referência na tarde desta sexta-feira (17/10), um dia após anunciar oficialmente o fim do casamento.

O comunicado foi feito por Cocielo na noite de quinta-feira (16/10), por meio das redes sociais. “Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos”, afirmou o influenciador.

Cocielo retira sobrenome de Tata das redes sociais Foto: Reprodução Tata Estaniecki e Júlio Cocielo Foto: Reprodução/Instagram Cocielo é casado com Tatá Estaniecki – Instagram Reprodução/@cocielo Os influenciadores são pais de Bia e Caio. Reprodução/@cocieo

Na mensagem, ele ainda pediu respeito ao momento e ressaltou que o casal não pretende se pronunciar novamente sobre o assunto. “Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro”, completou.

A atitude dos dois encerra as especulações de parte do público, que acreditava que o anúncio da separação pudesse ser uma brincadeira, já que Cocielo é conhecido por seu conteúdo de humor nas redes.

Tata e Júlio são pais de Bia e Caio, frutos de um relacionamento de 11 anos — sendo sete deles de casamento.