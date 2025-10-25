Após anunciar gravidez, Lore Improta confirma participação no Carnaval 2026 como musa da Viradouro

Grávida do segundo filho com Léo Santana, Lore Improta confirmou ao gshow que estará no desfile da Unidos do Viradouro no Carnaval 2026. Ela e o marido usaram as redes sociais nesta semana para anunciar que a família cresceu e que Liz, de 4 anos, ganhou um irmãozinho ou irmãzinha.

“Sigo me preparando para o Carnaval e vai ser uma experiência inesquecível desfilar grávida pela Viradouro”, declarou. A musa da agremiação carioca vai tomar cuidados especiais para atravessar o Sambódromo Marquês de Sapucaí, já que estará com cerca de seis meses de gestação. Vale mencionar que, na última festa, ela sofreu um pequeno acidente ao escorregar e cair.

Léo Santana, Lore Improta e Liz Reprodução Instagram Lore Improta Reprodução/Instagram/@loreimprota Após anúncio de gravidez, Lore Improta se emociona: "Esse bebê foi muito desejado" Reprodução: Instagram Lore Improta mostra reação ao descobrir gravidez Reprodução/Instagram @loreimprota

Ainda na entrevista, ela deixou claro que planejou a vinda do segundo herdeiro: “Estou muito feliz com a chegada do nosso segundo filho, um momento que está sendo vivido com muita emoção e amor. Essa gestação foi muito desejada e está sendo celebrada desde o primeiro dia.”