25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Após anunciar gravidez, Lore Improta confirma participação no Carnaval 2026 como musa da Viradouro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
apos-anunciar-gravidez,-lore-improta-confirma-participacao-no-carnaval-2026-como-musa-da-viradouro

Grávida do segundo filho com Léo Santana, Lore Improta confirmou ao gshow que estará no desfile da Unidos do Viradouro no Carnaval 2026. Ela e o marido usaram as redes sociais nesta semana para anunciar que a família cresceu e que Liz, de 4 anos, ganhou um irmãozinho ou irmãzinha.

“Sigo me preparando para o Carnaval e vai ser uma experiência inesquecível desfilar grávida pela Viradouro”, declarou. A musa da agremiação carioca vai tomar cuidados especiais para atravessar o Sambódromo Marquês de Sapucaí, já que estará com cerca de seis meses de gestação. Vale mencionar que, na última festa, ela sofreu um pequeno acidente ao escorregar e cair.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Lore Improta
Léo Santana, Lore Improta e LizReprodução Instagram Lore Improta
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução/Instagram/@loreimprota
Reprodução: Instagram
Após anúncio de gravidez, Lore Improta se emociona: “Esse bebê foi muito desejado”Reprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @loreimprota
Lore Improta mostra reação ao descobrir gravidezReprodução/Instagram @loreimprota

Leia Também

Ainda na entrevista, ela deixou claro que planejou a vinda do segundo herdeiro: “Estou muito feliz com a chegada do nosso segundo filho, um momento que está sendo vivido com muita emoção e amor. Essa gestação foi muito desejada e está sendo celebrada desde o primeiro dia.”

A dançarina adiantou que o bebê deve chegar entre maio e junho e não deu nenhuma pista sobre o nome que escolherão. Na última quinta-feira (23/10), ela compartilhou a reação do cantor e da família ao receber a notícia da chegada de mais um filho. Um dia antes, eles haviam anunciado a gestação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost