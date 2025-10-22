Após anúncio de gravidez, Lore Improta celebra: “Esse bebê foi muito desejado”

A dançarina e influenciadora Lore Improta emocionou os seguidores, na noite desta quarta-feira (22/10), ao compartilhar um carrossel de fotos e uma declaração ao novo bebê que está a caminho. Horas antes, a loira anunciou que está grávida do segundo filho, fruto do casamento com o cantor Léo Santana. Eles já são pais da pequena Liz, de 4 anos.

“Amor que só se multiplica! Enfim vivendo o momento que queríamos por tanto tempo. A alegria e o amor estão transbordando ainda mais desde que contamos pra Liz. É tão especial ver o carinho que ela já tem com o irmãozinho (ou irmãzinha), o cuidado, a curiosidade, cada detalhe é incrível”, iniciou Lore.

“Estou contando os dias pra ver esse neném logo por aqui com a gente, e estou grata demais por todo o carinho que estamos recebendo de vocês. Esse bebê foi muito desejado, sonhamos muito com esse dia e ver isso se tornando realidade é massa demais”, continuou a dançarina.