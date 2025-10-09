09/10/2025
Após anúncio do cessar-fogo com Israel, Gaza relata bombardeios

O integrante da Defesa Civil de Gaza, Mohammed al-Mughayyir, relatou, nesta quinta-feira (9/10), diversos ataques aéreos na Cidade de Gaza e explosões no norte do território, após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel.

O anúncio da assinatura do acordo entre Israel e o Hamas foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma publicação na rede social Truth Social.

“Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura”, escreveu o republicano.

Primeira fase

  • O anúncio de cessar-fogo entre o Hamas e Israel foi feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
  • Ele anunciou que Gaza “será reconstruída” após a conclusão da primeira fase do acordo de paz, assinado nessa quarta-feira (8/10).
  • Segundo ele, países da região devem participar da reconstrução. “Eles têm uma riqueza enorme e querem ver isso acontecer. Acreditamos que Gaza será um lugar muito mais seguro e próspero”, afirmou.

Porém, Mohammed al-Mughayyir ainda relatou explosões em Gaza. A imprensa internacional também informou sobre caças voando baixo sobre o centro de Gaza.

Apesar do relato da Defesa Civil, durante a madrugada desta quinta, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) alegaram que, em conformidade com as instruções do escalão político, “iniciaram preparativos operacionais visando à implementação do acordo”.

“Como parte desse processo, estão em andamento preparativos e um protocolo de combate para uma transição em breve para linhas de posicionamento ajustadas”, informou o exército.

O gabinete israelense informou que irá se reunir durante a tarde para discutir um plano que garanta a libertação de todos os reféns israelenses mantidos pelo Hamas e que o acordo só entrará em vigor após ser aprovado na reunião do gabinete.

