Após anúncio do cessar-fogo com Israel, Gaza relata bombardeios

O integrante da Defesa Civil de Gaza, Mohammed al-Mughayyir, relatou, nesta quinta-feira (9/10), diversos ataques aéreos na Cidade de Gaza e explosões no norte do território, após o anúncio do acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel.
O anúncio da assinatura do acordo entre Israel e o Hamas foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma publicação na rede social Truth Social.
“Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso Plano de Paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura”, escreveu o republicano.
Porém, Mohammed al-Mughayyir ainda relatou explosões em Gaza. A imprensa internacional também informou sobre caças voando baixo sobre o centro de Gaza.
Apesar do relato da Defesa Civil, durante a madrugada desta quinta, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) alegaram que, em conformidade com as instruções do escalão político, “iniciaram preparativos operacionais visando à implementação do acordo”.
“Como parte desse processo, estão em andamento preparativos e um protocolo de combate para uma transição em breve para linhas de posicionamento ajustadas”, informou o exército.
O gabinete israelense informou que irá se reunir durante a tarde para discutir um plano que garanta a libertação de todos os reféns israelenses mantidos pelo Hamas e que o acordo só entrará em vigor após ser aprovado na reunião do gabinete.